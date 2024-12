crédito: Divulgação/Governo do Tocantins

Ponte que liga Tocantins e Maranhão desabou no domingo (22/12)

Bianca Lucca - Correio Braziliense

O corpo de Andreia Maria de Sousa, 45 anos, foi localizado pelos bombeiros após o desabamento da ponte que ligava Tocantins com o Maranhão. A vítima era motorista de uma das carretas que transportava toneladas de ácido sulfúrico, caídas no Rio Tocantins.





Até esta terça-feira (24/12), as equipes de busca localizaram três mortos e treze pessoas desaparecidas. O desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira aconteceu no último domingo (22/12), e, desde então, as autoridades estão tomando providências sobre o fato.

Em entrevista à TV Anhanguera, o marido de Andreia, José de Oliveira Fernandes, afirma que encontrou a esposa poucas horas antes da tragédia, quando a própria carreta quebrou e a esposa o fez companhia até o mecânico chegar. Depois, ela seguiu com a viagem.

O marido emociona-se ao falar de Andreia: "Companheira de estrada. Uma pessoa maravilhosa, companheira mesmo. Nossa dói muito, perder uma pessoa assim. Não sei nem o que dizer. Para mim ela ainda está viva, não está debaixo d'água não. Passei a noite acordado, vim para cá de madrugada, fiquei olhando para ver se via alguma coisa. E não vi nada. É muito difícil."

Entre quatro caminhões caídos no desabamento da ponte, dois carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico, e outro 22 mil litros de defensivos agrícolas. Por causa do material tóxico e corrosivo, as buscas dentro da água haviam sido interrompidas temporariamente.