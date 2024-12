O padre Olívio Gerônimo Júnior, de Alvorada do Sul (PR), viralizou nas redes sociais com uma paródia da música Descer pra BC, da dupla sertaneja Brenno e Matheus, que é hit no TikTok. Na nova versão, em vez das comemorações de final de ano em Balneário Camboriú, a música cita o nascimento do menino Jesus, celebrado nesta quarta-feira (25/12).

No vídeo, o padre segura uma imagem do menino Jesus , enquanto canta que “vai nascer esse bebê”. Ele está com três acólitos (ministros que auxiliam o padre durante as missas). O sacerdote, de 61 anos, faz questão de ressaltar que a gravação aconteceu dentro da igreja mas fora do altar, onde o padre celebra a missa.





A paródia foi composta por Danilo Dyba e Alan Dubena, dois artistas da TV Evangelizar. A letra canta que "Jesus Cristo está chegando para salvar você" e finaliza com uma mensagem: "Esse, sim, é o verdadeiro significado do Natal".

"O objetivo era fazer algo alegre e que pudesse chamar atenção aqui na paróquia, para promover um encontro. Porque o Natal é o encontro, é o dia. Nós celebramos o dia em que Deus veio encontrar-se conosco", contou o religioso ao g1.





O pároco disse ter ficado surpreso com a repercussão do vídeo, que atraiu comentários elogiosos e críticos à ideia. No entanto, para o padre, o que importa é a mensagem natalina. "É a festa da alegria, é a festa da humildade, da simplicidade", declarou.





O vídeo já tem mais de 2,2 milhões de views. Em seu perfil do TikTok, com mais de 22 mil seguidores, padre Olívio compartilha vídeos de sua rotina, mensagens de fé e o trabalho da sua igreja, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.