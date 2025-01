Adolescente embriagado bate carro e mata criança

Um adolescente de 16 anos bateu um carro contra outro veículo e matou uma criança na noite desse domingo (12/1) em Passo Fundo (RS).

O jovem dirigia um Uno quando bateu em um carro de modelo Gol por volta das 18h30. O acidente ocorreu na esquina da rua Guilherme Kurtz com a Gervásio Annes.

No carro atingido, estavam Endriel de Camargo Borges, de 5 anos, e a tia dele, Kesia Camargo. Os dois foram levados ao Hospital São Vicente de Paulo, mas o menino não sobreviveu. A reportagem tenta contato com a unidade para saber o estado de saúde da mulher ferida.

O adolescente tentou fugir do local após a batida. Moradores da região que presenciaram a cena teriam impedido que o suspeito fosse embora, conforme relato dado à Brigada Militar. Além disso, ele dirigia de maneira irregular, já que no Brasil, para o candidato tirar CNH (Carteira Nacional de Habilitação), é preciso ter pelo menos 18 anos completos.

O jovem realizou teste de bafômetro, que resultou positivo com 0,54 mg/l no sangue. Ele dirigia com outros dois passageiros, que estavam ''aparentemente embriagados e sem condições de relatar o fato'', segundo os militares. Ambos foram liberados.

A polícia encontrou garrafas vazias de bebidas alcoólicas no Uno. O carro foi apreendido e recolhido ao guincho Petrópolis.

O adolescente foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da cidade. A delegada Daniela de Oliveira Mineto informou ao UOL que o caso está sendo investigado e que, até o momento, ninguém foi ouvido.

O velório da vítima começou às 12h30 desta segunda-feira (13/1). As informações foram da cerimônia foram divulgadas pela própria família, que lamentou a perda. ''Como vou viver sem você, meu amor?'', escreveu nas redes sociais a tia do menino que dirigia o carro no momento do acidente.