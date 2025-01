O ano de 2024 foi marcado por conquistas notáveis para o Brasil, com cidadãos e eventos brasileiros estabelecendo uma série de novos recordes no Guinness World Records. Desde iniciativas ambientais até feitos individuais impressionantes, os brasileiros mostraram ao mundo sua capacidade de inovar, perseverar e alcançar o extraordinário.

Maior número de latas de alumínio recicladas em uma semana



Durante o carnaval de 2023, o Brasil demonstrou seu compromisso com a sustentabilidade ao reciclar 8.825,60 kg de latas de alumínio em apenas cinco dias. Esse recorde possuiu um papel importante ao destacar a relevância da reciclagem e auxiliar a mobilização da população.



Vaca mais cara do mundo



Em Arandu, São Paulo, uma vaca chamada Viatina-19 FIV Mara foi vendida por impressionantes R$ 21 milhões, colocando o país em destaque no setor agropecuário global ao enaltecer o valor da genética bovina brasileira.





Maior número de pessoas fazendo kitesurf remoto por cinco km em um mês



A campanha "Kite for the Ocean" reuniu 711 kitesurfistas de 34 nacionalidades na Praia do Cumbuco, Ceará. Este evento, além de quebrar recordes, promoveu a conscientização sobre a preservação dos oceanos.

Deslizamento de caneca





Ricardo Silveira, em um evento em São Paulo, deslizou uma caneca por 7,518 metros, estabelecendo um novo recorde mundial. O feito destacou a criatividade e a habilidade dos brasileiros em transformar atividades cotidianas em feitos extraordinários.



Maior participação em uma conferência jurídica em uma semana



A Ordem dos Advogados do Brasil reuniu 21.960 participantes em Belo Horizonte, sublinhando a importância do debate jurídico no país, ao firmar um novo recorde para a maior conferência jurídica do mundo.



Maior coleção de moldes dentais



A dentista Rosemeire Aparecida Marques, de Santos, São Paulo, possui uma coleção de 3.659 moldes dentais. Este recorde marca sua dedicação e a paixão pela odontologia, além de ser um testemunho da história e evolução da prática dental.

Rosemeire Aparecida ao lado de seus moldes dentais Arquivo Pessoal/Reprodução





Fila mais longa de sanduíches de metro



Para celebrar o aniversário de São Paulo, foram alinhados 1.180 sanduíches de mortadela, criando a fila mais longa de sanduíches de metro do mundo. Além de celebrar a culinária local, o acontecimento uniu a comunidade em uma celebração inusitada.



Viagem em tempo recorde



Robson Jesus visitou 196 países em tempo recorde, marcando seu desempenho global e colocando o Brasil no mapa dos viajantes globais.



Robson Jesus Redes sociais/Reprodução

