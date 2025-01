Jogo do Tigrinho: quem é a influencer com milhões de seguidores presa em SC

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital Ianka Cristini e o marido, Bruno Martins, foram presos na terça-feira (14/1), em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Os dois são suspeitos de envolvimento em um esquema relacionado ao jogo de azar Fortune Tiger, o Jogo do Tigrinho.

Além do casal, uma assessora de Ianka também foi presa. Ao todo, a operação, chamada de Lance Final, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Os nomes dos envolvidos não foram revelados. As ordens judiciais foram cumpridas em Santa Catarina, nas cidades de Brusque e Balneário Camboriú; em São Paulo, na cidade de Embu das Artes; e João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com o Ministério Público, o esquema de fraude era orquestrado pelos investigados. Eles faziam simulações falsas de ganhos exorbitantes no site de apostas. Os investigadores afirmam que o trio tinha um perfil de demonstração do jogo, que permitia simular ganhos falsos, para estimular os seguidores a se cadastrarem e realizarem apostas. Os influenciadores recebiam uma quantia em dinheiro por cadastro realizado e uma porcentagem do valor que os seguidores apostaram e perderam.

Além da prisão, Ianka e Bruno tiveram apartamentos, casas de luxo, automóveis, ativos financeiros e redes sociais bloqueados pela justiça. Ianka Cristini tem mais de 15 milhões de seguidores.

Em seu conteúdo, ela dizia ser multimilionária e prometia ganhos sem sair de casa, enquanto mostrava o cotidiano da família. A defesa afirmou que não teve acesso total à investigação e que vai se manifestar após ter ciência dos detalhes do caso.

Risco de fuga

De acordo com o juiz Paulo Eduardo Huergo Farah, da Vara de Garantias de Itajaí, que expediu o mandado de prisão, Ianka e Bruno planejavam deixar o país, já que o casal teria adquirido um imóvel em Orlando, nos Estados Unidos. A Justiça também considerou que, se ficassem em liberdade, os investigados continuariam cometendo fraudes.

“Caso permaneçam em liberdade, os investigados poderiam continuar na prática das supostas condutas ilícitas, lesando inúmeros terceiros, bem como ocultar indícios, ou até mesmo evadirem-se do país”, justificou. O juiz ainda destacou que outras medidas cautelares seriam “inócuas, insuficientes e inadequadas”.

Além da fraude no jogo de azar, o juiz indicou que há indícios de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e infrações tributárias.

O que fazer se foi vítima?

O Ministério Público de Santa Catarina divulgou orientações para possíveis vítimas de Ianka Cristini e Bruno Martins. Os prejudicados devem entrar em contato com o órgão e informar o prejuízo.

Para isso, mande uma mensagem no WhatsApp com o número (47) 99165-2791, informando nome completo, endereço, CPF ou RG, encaminhando cópia do documento. Informe a quando e onde estava quando acessou o site de apostas.

Em seguida, indique se deseja representar criminalmente contra a influenciadora. Por fim, faça um relato do ocorrido, informando seu prejuízo e anexe algum comprovante de pagamento, print ou documento que comprove o dano.