Uma mulher, de 53 anos, e um homem, de 59, foram indiciados por maus-tratos contra um cachorro, em Pompéu, na Região Central de Minas Gerais.



A investigação, realizada pela Polícia Civil (PCMG) nesta segunda-feira (14/1), concluiu que a tutora contratou o homem para matar o animal sob a justificativa de que o cão estava debilitado.



O crime ocorreu em 21 de dezembro. De acordo com a polícia, o homem atacou o cachorro com uma barra de ferro e, em seguida, o colocou em um saco, abandonando-o em uma área de mata. O animal foi resgatado com vida, mas morreu em seguida, devido à gravidade dos ferimentos.



Justificativas dos indiciados



A tutora afirmou à PCMG que decidiu sacrificar o cão devido ao estado de saúde dele, enquanto o homem alegou não saber que estava cometendo um crime ao aceitar realizar o ato.



As investigações concluíram que houve intenção clara de infligir sofrimento ao animal, resultando no indiciamento de ambos pelo crime de maus-tratos com resultado morte, previsto na Lei nº 9.605/98.