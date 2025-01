Em razão das intensas chuvas que atingiram Ipatinga, no Vale do Rio Doce, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) informou que vai enviar uma equipe de profissionais registrados para reforçar as ações de vistoria de imóveis, além de dar suporte às equipes da Defesa Civil.





De acordo com a entidade, a intenção é garantir a segurança da população local, auxiliando na verificação das condições estruturais de imóveis afetados pelas enchentes e deslizamentos.





A forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de domingo causou estragos em diversos pontos do município. O temporal deixou dez mortos, entre eles duas crianças. Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), além do temporal de domingo, o fato de ter chovido nos dias anteriores na cidade deixou a terra encharcada, o que potencializou os deslizamentos de terra. No Bairro Bethânia, que registrou seis mortes, choveu 204 milímetros durante a madrugada.





O município continua em alerta para novos deslizamentos. A prioridade do Crea-MG será analisar áreas de risco, com foco na estabilidade de terrenos e avaliação de possíveis danos em telhados, paredes e fundações. Além disso, as equipes poderão ampliar as atividades para toda a infraestrutura urbana, incluindo a avaliação de redes de drenagem, taludes e previsão de alagamentos.





"Conversei hoje com o governador Romeu Zema e queria dizer que estamos juntos neste momento em que a população de Ipatinga sofre com os impactos das chuvas que ocorreram no último sábado. O Crea-MG vem neste momento chamar os engenheiros disponíveis para atuar de forma voluntária na avaliação das condições estruturais das edificações atingidas por desabamentos, referentes também às enchentes e aos alagamentos, com foco especial nas áreas de maior risco”, afirmou o presidente do Conselho, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Gervásio.





Segundo ele, o Crea-MG vai oferecer toda a logística e suporte técnico em parceria com a Defesa Civil Estadual e Defesa Civil Municipal, além de pagar uma ajuda de custo de locomoção, alimentação e estadia para os profissionais que atuarem em ajuda à população de Ipatinga.





Os Interessados devem enviar e-mail para presidencia@crea-mg.org.br, informando disponibilidade e dados de contato.





“Essa ação reafirma o compromisso do Crea-MG em somar esforços para a preservação de vidas e a minimização dos danos causados pelas chuvas, contribuindo para o restabelecimento da normalidade e a segurança nas regiões afetadas”, informa a entidade.





Histórico





Essa não é a primeira vez que o conselho envia profissionais registrados para auxiliar cidades que passam por dificuldade em razão de eventos naturais. Em maio de 2024, uma equipe de cinco voluntários, entre eles engenheiros de minas e geólogos, foram para a cidade gaúcha de Bento Gonçalves.

Já em janeiro de 2022, mais de 300 profissionais de 70 cidades de Minas Gerais se voluntariaram para atuar em quase 400 municípios mineiros que sofriam com os danos causados pela chuva à época.