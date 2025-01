A população dos bairros ribeirinhos de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, está apreensiva com a subida do nível das águas do Rio Doce. Na tarde de segunda-feira (13/1), o boletim emitido pela Defesa Civil do município era de que o nível das águas chegaria a 2,20 metros até o fim da noite. A previsão se confirmou e na madrugada desta terça-feira (14/1), o nível continuou a subir, chegando a 2,24 metros.

O nível acima de 2,20 metros significa que o rio atingiu a cota de inundação capaz de levar água para as ruas dos bairros São Tarcísio, Santa Rita (Baixa do Quiabo), Santa Terezinha, São Pedro e São Paulo. Em algumas casas destes bairros, a água chegou aos quintais. A Defesa Civil alertou aos moradores dessas áreas para proteger familiares, animais de estimação e bens materiais.

A orientação da Defesa Civil fez com que muitos moradores fossem para a beira do rio, observando o vai e vem das águas, formando pequenas ondas bem próximas às ruas e avenidas. Na Avenida Rio Doce, no Bairro São Pedro, a movimentação era grande no fim de tarde. O mesmo ocorreu no Bairro São Tarcísio.

Para evitar pânico, a Defesa Civil informa em seus boletins que previsões estão sujeitas a fatores climáticos e podem mudar a qualquer momento. No último boletim da manhã, a previsão era de que o nível das águas poderia atingir 2,25 metros, com tendência a estabilização, caso não haja chuvas fortes nas cidades de Açucena, Naque, distrito de Naque Velho e Ponte Nova.

Outra orientação da Defesa Civil aos moradores é para que a população ribeirinha busque informações sobre o nível do rio apenas nas fontes oficiais, fugindo das armadilhas das "fake News". Os telefones da Defesa Civil Municipal são o 199 ou 3279.7436. A população também pode usar o aplicativo “Rio Doce Alerta”.

Por meio deste app, que está disponível tanto para Android, quanto para iOS, a população pode acompanhar detalhes importantes, como o nível atual do rio, últimas medições, receber notificações das autoridades com informações, além de notícias, links e telefones úteis. Além da agilidade, o aplicativo garante dados coletados diretamente pelos órgãos oficiais.