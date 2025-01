Com a morte de José Cláudio de Oliveira, de 74 anos, na noite dessa quarta-feira (8/1), Minas Gerais chega a 12 vítimas das chuvas, o dobro se comparado a todo o período chuvoso anterior, entre setembro de 2023 e março de 2024.





José Cláudio estava em sua casa, em Carangola, na Zona da Mata de Minas Gerais, quando um deslizamento de terra atingiu parte do imóvel. O Samu foi acionado e confirmou a morte do idoso.





A Defesa Civil também esteve no local e interditou a casa por constatar perigo de novo desmoronamento. No total, 15 pessoas tiveram suas casas interditadas pelo órgão e estão desabrigadas em Carangola. O número de desalojados chega a 104.





Com a forte chuva, houve destruição de pontes e diversas comunidades rurais ficaram ilhadas. O temporal também causou interrupções nas distribuições de energia e água nas áreas impactadas.





A rodovia MG 120 ficou obstruída por queda de barreira. A queda de encostas também provocou danos estruturais em diversas ruas da cidade.

Chuvas em Minas Gerais





As fortes chuvas atingiram todas as regiões de Minas Gerais nas últimas semanas. Atualmente, 46 municípios se encontram em situação de anormalidade (confira a lista abaixo), segundo a Defesa Civil. Além disso, o estado registrou 198 pessoas desabrigadas e 1.385 desalojados.





Os impactos ainda podem aumentar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as 853 cidades do estado estão sob alerta de chuva intensa nesta quinta-feira (9/1). Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação e ventos de até 60km/h.





Segundo o órgão nacional, o estado está sob alerta amarelo, de perigo potencial, quando há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso é válido até às 10h desta sexta-feira (10).





Para Belo Horizonte, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 17º e a máxima de 29º, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.





Mortes registradas





José Cláudio de Oliveira se junta agora às outras 11 pessoas que perderam a vida em decorrência das chuvas em Minas Gerais.





A primeira morte do atual período chuvoso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no dia 24 de novembro. A influencer Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, conhecida como Jhei Soares nas redes sociais, estava no carro com o marido, Wallison, quando foram surpreendidos por uma enchente. Em meio ao desespero, Jhei e Walisson saíram do carro e a jovem foi arrastada pela enxurrada.





Três idosos morreram no dia 19 de dezembro enquanto voltavam de um baile da terceira idade realizado em Pocrane, a cerca de 38 quilômetros de Ipanema. Eles foram surpreendidos por uma cratera no km 85 da BR-474, causada pelas chuvas da noite anterior.





Três dias depois, em 22 de dezembro, um idoso de 70 anos morreu ao ser arrastado por uma enxurrada na cidade de Maripá de Minas, na Zona da Mata. Ele tentava atravessar um pontilhão sobre um curso d’água durante uma forte chuva quando foi levado pela correnteza.





No mesmo dia, um carro com três ocupantes tentou atravessar uma ponte em uma estrada vicinal em Coronel Pacheco, também na Zona da Mata. Por causa do elevado nível da água, o veículo foi arrastado pela enxurrada. Os dois homens que estavam nos bancos da frente conseguiram sair do veículo e alcançar a margem do rio em segurança. A mulher, que estava no banco traseiro, foi arrastada com o carro e não resistiu.





Ainda na Zona da Mata, no dia 23 um carro, onde estavam um homem de 46 anos e uma mulher 55, foi arrastado pelas correntezas de um córrego ao tentar atravessar a ponte próxima à capela da comunidade de Ubá de Baixo, em Raul Soares.

Em 29 de dezembro um idoso de 78 anos foi arrastado pela correnteza após o transbordamento do Ribeirão Menezes, em Nepomuceno, no Sul de Minas. No mesmo dia, um homem, de 34 anos, também foi arrastado por uma enxurrada para dentro de um córrego e levado pela correnteza no município de Capinópolis, no Triângulo Mineiro.





A 11ª morte também ocorreu no Sul de Minas, no município de Alterosa. No dia 30 de dezembro, uma jovem de 22 anos foi atingida por uma tromba d'água quando saiu para pescar em um córrego que passa nos fundos de sua propriedade e morreu afogada.

Municípios em situação de anormalidade





Brazópolis

Galiléia

Mendes Pimentel

Rochedo de Minas

Guaranésia

Uberaba

Tapira

Conselheiro Pena

Alfenas

Carlos Chagas

São José da Safira

São Geraldo do Baixio

Franciscópolis

Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas

Virgolândia

Curral de Dentro

Glaucilândia

Malacacheta

Sem-Peixe

Salinas

Capelinha

Dom Silvério

Conceição do Pará

Pequeri

Tocantis

Leopoldina

Antônio Carlos

Coronel Fabriciano

Santo Antonio do Aventureiro

Pedra Bonita

Bugre

Raul Soares

Carmo da Mata

Coroaci

Resplendor

Itambacuri

Campos Gerais

Nepomuceno

Caldas

Maripá de Minas

Rio Preto

Laranjal

Diogo de Vasconcelos

Água Boa

Recreio