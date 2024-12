Morreu, no último domingo (29/12), a décima vítima deste período chuvoso em Minas Gerais. Um homem, de 34 anos, foi arrastado pela força de uma enxurrada para dentro de um córrego, sendo levado pela correnteza no município de Capinópolis, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, o homem saía de um bar com a companheira quando foram arrastados por enxurrada provocada por uma chuva torrencial que atingiu a cidade, por volta das 22h30. A mulher foi socorrida por terceiros, mas o homem foi levado pela força das águas.

O corpo do homem foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nessa segunda-feira (30/12), por volta das 17h, a cerca de dois quilômetros e meio de distância do local onde foi visto pela última vez.

Desde o início do período chuvoso, três pessoas morreram em Ipanema e duas pessoas morreram em Raul Soares, no Vale do Rio Doce, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco e Nepomuceno tiveram uma vítima cada.

Neste mesmo período, 172 pessoas ficaram desalojadas, precisando de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios, segundo a Defesa Civil. Enquanto isso, outras 1.205 pessoas ficaram desabrigadas – ou seja, saíram de seus domicílios e se abrigaram em casa de familiares ou amigos.

Cidades que registraram problemas nas últimas horas

Em Pouso Alegre, no Sul de Minas, uma chuva intensa com vendaval e granizo atingiu o município no período da tarde dessa segunda-feira (30/12). Com isso, os rios Sapucaí, Sapucaí Mirim e Mandu saíram de suas calhas e atingiram várias regiões do município.

Na ocasião, uma família de 14 pessoas precisou ser resgatada do bairro Chaves, na zona rural, que ficou ilhada em um sítio alugado para passar as festas de final de ano. A energia elétrica de algumas localidades também foi afetada.

Já em Rio Preto, na Zona da Mata, uma chuva intensa atingiu a cidade por volta das 17h dessa segunda-feira (30/12). Uma enxurrada causou o arrastamento de veículos estacionados na via MG-353. Dentre eles, um ônibus, que ficou preso em uma erosão causada pela chuva.

Moradias localizadas perto da rodovia foram alagadas, causando perdas de móveis e eletrodomésticos. Outras ruas da cidade também registraram alagamentos, e duas pessoas ficaram desalojadas.

O município de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste do estado, também registrou problemas em decorrência das chuvas. Por volta das 17h40 dessa segunda-feira, chuvas intensas atingiram o município e provocaram o colapso de um muro de arrimo de uma residência, na Rua Professor Alencar de Assis.

Duas pessoas foram desalojadas, uma vez que há o risco potencial de desabamento e o imóvel foi interditado. Um trecho da rua também foi interditado, de modo que possam ser realizados estudos de segurança e outras ações de segurança, monitorada pela equipe da Defesa Civil Municipal.