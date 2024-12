Quatorze integrantes de uma família que estavam ilhados em uma chácara localizada no bairro rural Chaves, às margens do Rio Sapucaí, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, foram resgatados na manhã desta segunda-feira (30/12).

Eram adultos, adolescentes e crianças. A família, segundo os bombeiros, tinha alugado a chácara para passar a virada do ano. As fortes chuvas que caem na região, no entanto, fizeram com que a água do rio subisse e alcançasse a chácara.





Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a água chegou a atingir cerca de um metro e meio em alguns pontos do terreno. A casa não encheu d’água, mas ficou ilhada.









O resgate foi feito pelos bombeiros, que utilizaram um bote e técnicas de resgate de vítimas de enchentes e inundações. Ninguém ficou ferido.