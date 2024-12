A Polícia Militar está à procura de um homem de 29 anos, filho de um vereador eleito em São Gotardo, no Alto Paranaíba, suspeito de atirar para o alto durante uma confraternização em um sítio às margens da rodovia MG-235, no bairro Sol Nascente, na noite do último sábado (28). Um dos disparos atingiu um adolescente de 17 anos, amigo da esposa do suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo pronto-socorro da cidade após o jovem dar entrada com ferimentos graves. O disparo atingiu o lado direito do pescoço, atravessou a coluna e perfurou o pulmão. A equipe médica estava tentando estabilizar o adolescente para transferi-lo a um hospital em Patos de Minas.

De acordo com testemunhas, o suspeito estava participando da confraternização – que contava com a presença de bebida alcoólica – e, em determinado momento, passou normalmente pela esposa antes de realizar os disparos para o alto, "como se estivesse celebrando algo", segundo o relato dela à polícia.

Após os tiros, os presentes perceberam que o adolescente havia sido atingido e o levaram imediatamente ao pronto-socorro. O suspeito fugiu do local em seguida.

O proprietário do sítio, que havia alugado o espaço para a confraternização, informou que não reside no local e desconhece detalhes do ocorrido. Ele entregou às autoridades imagens do circuito de segurança que podem ajudar nas investigações.

Horas depois do incidente, o advogado do suspeito foi até o quartel da Polícia Militar e afirmou que o cliente se compromete a colaborar com as investigações. O homem tem passagens anteriores por direção perigosa e poluição ambiental.

A polícia segue em busca do suspeito. O caso continua em investigação para esclarecer os detalhes e determinar responsabilidades.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia