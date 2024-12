Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite desta quinta-feira (28), às margens da BR-354, próximo ao parque de exposições na cidade de Arcos, no interior de Minas Gerais. De acordo com informações, a vítima estava desacordada no acostamento e incapaz de se comunicar.

O resgate ocorreu por volta das 22h50, quando os bombeiros aplicaram estímulos para que o homem recobrasse a consciência. Segundo o boletim da corporação, ele apresentava fala arrastada, marcha cambaleante e hálito etílico, mas foi possível estabilizá-lo no local.

Após uma avaliação inicial, a equipe posicionou o homem na viatura e monitorou seus sinais vitais durante o trajeto ao Hospital Municipal São José de Arcos. Ele foi entregue à equipe médica de plantão para receber atendimento e passar por exames complementares.

