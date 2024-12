Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste domingo (29)

Bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (29/12) devido a uma manutenção emergencial.





Segundo a Copasa, a região afetada pode apresentar intermitências no abastecimento no decorrer de hoje. A previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da manhã de segunda-feira (30/12).





“A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos”.





Veja os bairro afetados:





Betim: Icaivera.





Contagem: Buganville, Condomínio Nosso Rancho, Icaivera, Nazaré, Nova Contagem, Retiro, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova, Esperança, Vila Renascer.





Esmeraldas: Caracóis De Baixo, Conjunto Castelo Branco, Corcovado, Monte Sinai, Novo Retiro, Parque Do Sabia, Recanto Da Mata, Recanto Verde, Recanto Verde 2, Recreio Do Retiro, Recreio Do Riachinho, Residencial Caio Martins, Retiro, Serra Verde, Vila Esmeraldas.

