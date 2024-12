A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou neste domingo (29/12) que mais seis vítimas do acidente com uma carreta, um ônibus e um carro de passeio na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri (MG), no dia 21 de dezembro foram identificadas, totalizando 32 até o momento. Até ontem, 26 corpos haviam sido identificados.





A corporação informou ainda que 16 corpos já foram retirados do Instituto Médico Legal (IML) em Belo Horizonte pelos familiares.





“A PCMG reforça que o acolhimento aos familiares e os esclarecimentos sobre o processo de identificação continuam a ser realizados pelo setor de assistência social do Instituto Médico Legal, pelo telefone (31) 3379-5059”, divulgou a Polícia Civil.

Investigações





Na última quinta-feira (26/12), a Polícia Civil compareceu ao local da batida, que vitimou pelo menos 39 pessoas, para colher informações. Para isso, foi usado um scanner 3D, equipamento que permite coletar imagens e criar modelos de simulação da dinâmica do acidente.

O delegado de polícia Amaury Albuquerque destacou que ainda não é possível concluir o que de fato aconteceu, que as investigações seguem em andamento e não há prazo para conclusão do inquérito policial.





A produção de provas leva, até o momento, a acreditar no sobrepeso da carga que a carreta comportava, mas ele explicou que ainda é preciso analisar todo o conjunto de provas e indícios, afirmando ainda que nenhuma hipótese foi descartada.