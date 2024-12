Subiu para 26 o número de vítimas identificadas do acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um carro de passeio na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, no dia 21 de dezembro. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) neste sábado (28/12).





De acordo com a PC, as nove novas identificações ocorreram na manhã de hoje por meio da liberação dos laudos de exames de DNA. Até ontem, apenas 17 vítimas haviam sido identificadas.





Até o momento, 16 corpos já foram retirados pelos familiares no Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.





“A PCMG reforça que o acolhimento aos familiares e os esclarecimentos sobre o processo de identificação continuam a ser realizados pelo setor de assistência social do Instituto Médico Legal, pelo telefone (31) 3379-5059”, divulgou a Polícia Civil.





Na quinta-feira (26/12), a PC compareceu ao local da batida, que vitimou pelo menos 39 pessoas para colher informações. Para isso, foi usado um scanner 3D, equipamento que permite coletar imagens e, posteriormente, criar modelos de simulação da dinâmica do acidente.





O delegado de polícia Amaury Albuquerque destacou em coletiva de imprensa que ainda não é possível concluir o que de fato aconteceu, que as investigações seguem em andamento e não há prazo para conclusão do inquérito policial.





A produção de provas leva, até o momento, a acreditar no sobrepeso da carga que a carreta comportava, mas eles explicaram que ainda é preciso analisar todo o conjunto probatório, afirmando ainda que nenhuma hipótese foi descartada.

Dúvida no número de vítimas

Ainda na coletiva de quinta-feira (26/12), a Polícia Civil esclareceu a divergência entre o número de mortos no acidente estipulado pela corporação e a Emtram, empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente. A dúvida foi explicada em coletiva de imprensa em Teófilo Otoni.

O perito criminal Felipe Dapieve explica que a quantidade de 41 mortos é relativa ao número de sacos mortuários coletados no dia do acidente, 21 de dezembro. No entanto, ele ressalta que foi divulgado que havia 45 passageiros no ônibus, dos quais seis pessoas sobreviveram, o que resultaria em 39 mortos, como apontado pela empresa do ônibus.

Dapieve ainda destaca que, devido ao grau de carbonização dos corpos, é possível que tenha havido uma separação de uma mesma vítima em mais de um saco, mas isso só vai poder ser esclarecido com o fim da perícia.