A BR-354, uma das rodovias que fazem a ligação entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, está fechada nos dois sentidos desde a noite de sexta-feira (27/12) devido à queda de barreiras.





A queda aconteceu na altura da cidade de Itamonte, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão de liberação. As barreiras caíram devido às chuvas.

Desvios foram sinalizados no local. Uma alternativa para quem segue para o Rio de Janeiro é passar por um desvio no km 745, no município de Itanhandu.





A polícia ainda alertou que a situação pode se agravar em caso de mais chuvas para a região.

