O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reafirmou neste sábado (28) a necessidade de uma investigação "objetiva e transparente" sobre a queda de um avião comercial do Azerbaijão, que, segundo especialistas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, pode ter ocorrido devido ao lançamento de um míssil antiaéreo russo.

"A comissão governamental cazaque encarregada de investigar todos os detalhes do incidente chamará especialistas russos, azerbaijanos e brasileiros (...). Este trabalho, realizado no território do Cazaquistão, será objetivo e transparente", disse Putin em uma ligação telefônica com seu homólogo cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, de acordo com um comunicado do Kremlin.

