Após um domingo chuvoso em Belo Horizonte, o clima deve seguir nublado e com possibilidade de precipitação ao longo de toda a semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (23/12) será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com uma temperatura mínima estimada em 18ºC e uma máxima de 26ºC - tendência de queda de 1ºC em relação ao fim de semana.

Ainda no domingo o Inmet também emitiu um alerta de chuvas intensas para praticamente toda Minas Gerais, deixando de fora apenas uma parte próximo a divisa com a Bahia. O Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Sul/Sudoeste, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Vale do Mucuri, Norte e Noroeste de Minas estão em alerta amarelo de perigo potencial, com chuvas de até 50 milímetros (mm) por dia e ventos de até 60 km/h.

Parte do Triângulo e Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Vale do Rio Doce também estão sob alerta laranja de perigo. A previsão é de chuvas de até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Ambos os alertas emitidos pelo Inmet são válidos até as 10h desta segunda, mas ainda podem ser renovados.

Na capital mineira, o instituto prevê chuvas ao longo de toda a semana. Na terça-feira, véspera de Natal, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com uma temperatura mínima de 17ºC e máxima de 26°C. Já na quarta-feira de Natal, o prognóstico é o mesmo, com uma leve queda na temperatura máxima para 24ºC. Enquanto na quinta-feira, dia 26, o céu de Belo Horizonte deve ser de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, voltando a esquentar os termômetros para uma máxima de 27ºC.

Nesse domingo (22/12), a Defesa Civil de BH emitiu alerta de chuvas de 30 a 50 mm, com ventos em torno de 50 km/h até as 8 horas desta segunda-feira. O órgão da prefeitura recomenda que o cidadão redobre a atenção, evite áreas de inundação e não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

Devido ao volume de chuva deste domingo, por exemplo, a Avenida Cristiano Machado chegou a ser bloqueada logo no início da manhã devido ao transbordamento do córrego Pampulha, no encontro com o córrego Onça, devido ao alagamento da via. O trânsito só veio a ser liberado por completo, tanto no sentido bairro, quanto no sentido centro, por volta das 14h30.

Segundo dados da Defesa Civil, regionais como Venda Nova (102,6 mm) e Nordeste (105 mm) acumularam mais de 30% do volume de chuva esperado para todo o mês de dezembro em apenas 14 horas - da madrugada até o início da tarde. O Centro-Sul (99 mm), Leste (98 mm) Noroeste (101 mm) e o Norte (100,8 mm) também se aproximaram da marca acumulada, enquanto as regionais Oeste (89,6 mm), Pampulha (78,8 mm) e o Barreiro (52,4 mm) tiveram o menor volume de chuva acumulado no período.



Ainda de acordo com alerta da Defesa Civil, todas as nove regionais da capital mineira estão sob alerta vermelho de risco geológico para deslizamentos e desmoronamentos. O alerta é acionado quando o solo acumula mais de 70 mm de chuva nas últimas 72 horas.

Ocorrências

Ao longo de todo domingo o Corpo de Bombeiros esteve atendendo ocorrências em relação às chuvas. Em Contagem, na Grande BH, um talude de 10 metros cedeu e atingiu o quarto de uma residência, soterrando parcialmente um adolescente. Segundo a corporação, o jovem foi retirado consciente e orientado do local.

Em Ribeirão das Neves, no fim da madrugada os Bombeiros foram acionados para salvarem pessoas que estavam ilhadas. Um córrego no bairro Veneza teria enchido com o volume de chuva e invadido as residências do beco União. Enquanto em Belo Horizonte, na Cristiano Machado, os bombeiros foram acionados para o salvamento de pessoas ilhadas dentro de uma igreja, mas as vítimas conseguiram sair sem a intervenção dos agentes.

No bairro Grajaú, em Juiz de Fora, um deslizamento causou a queda de um muro, que atingiu parte de uma residência que se encontrava abaixo do talude. Segundo os bombeiros, não houve vítimas e o local foi isolado.

Verão

No sábado (21/12) o Brasil entrou no verão, estação caracterizada pelas altas temperaturas e chuvas intensas, com queda de granizo, ventos fortes e descargas elétricas. Segundo o Inmet, o volume de precipitação pode ser superior a 400 mm em todo o país, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas neste período são ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), formado pelo encontro da massa de ar quente e úmido da Amazônia com as massas de ar frio vindas do sul. De acordo com o instituto, a previsão para os próximos três meses no sudeste é de chuvas ligeiramente abaixo da climatologia e temperatura com valores acima da média.