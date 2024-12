Chuva intensa na região Nordeste de BH, altura do Bairro Fernão Dias. Todas as regionais estão sob alerta geológico forte

O grande volume de chuvas acumulado nos últimos dias fez a Defesa Civil de Belo Horizonte elevar o estado de alerta geológico para deslizamentos, desmoronamentos e movimentações de solo para o nível forte, que é o mais crítico, para toda a capital mineira. O alerta neste domingo (22/12) é válido até as 10h do dia seguinte.



A previsão do tempo para BH, segundo o órgão é de um domingo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima foi de 17,9°C e a máxima esperada de 23°C. A umidade relativa do ar mínima esperada é de 75%.

Até as 6h deste domingo, as chuvas do mês de dezembro nas regionais já atingiram a média de 243,3 milímetros (mm), o que corresponde a 71,7% dos 339,1 mm esperados para todo o mês, segundo dados da defesa civil.

A regional Oeste é a com chuvas mais intensas, chegando a 271,8 mm, 80,2% do esperado. Em seguida, vem a Regional Barreiro, com 234 mm (69%) e as regionais Leste, com 253,4 (74,7%); Noroeste, com 252,6 mm (74,5%); Centro-Sul, com 251,9 mm (74,3%); Nordeste, com 248,4 mm (73,3%); Venda Nova, com 237 mm (69,9%); Norte, com 231,6 mm (68,3%); e Pampulha, com 208,4 mm (61,5%).



"Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", indica a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.