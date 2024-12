Um muro caiu e atingiu parte de uma residência no deslizamento de um talude em Juiz de Fora, na Zona da Mata (MG), neste domingo (22/12). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) a área foi isolada e há risco de novos deslizamentos.

Apesar do impacto, ninguém se feriu. As equipes permanecem monitorando a área e orientando os moradores sobre os riscos. Parte da rua foi interditada para circulação de veículos e pedestres enquanto as autoridades analisam a estabilidade do terreno.



A Defesa Civil e o órgão de trânsito local também foram acionados.