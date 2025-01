Todas as 853 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa nesta quinta-feira (9/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação e ventos de até 60km/h.

Segundo o órgão nacional, o estado está sob alerta amarelo, de perigo potencial, quando há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso é válido até às 10h de sexta (9).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, a previsão meteorológica indica que o dia será de pancadas de chuva nas regiões Norte, Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras regiões de Minas Gerais, há previsão de precipitação com acentuado volume. A combinação do calor, alta umidade e instabilidade atmosférica provoca pancadas de chuva típicas da estação do verão, que deve persistir nos próximos dias sobre a maioria das regiões mineiras.

Ocorrências em Minas

O período chuvoso atual, que começou em setembro de 2024 e acaba em março deste ano, já deixou 12 mortos em Minas Gerais. Até a manhã desta quinta, a Defesa Civil estadual contabilizou 1.385 pessoas desalojadas em decorrência das fortes chuvas em todo o estado e outras 198 desabrigadas. Ao todo, 46 municípios estão em situação de anormalidade.

Lista de cidades em situação de anormalidade