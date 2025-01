As chuvas não devem dar trégua a Belo Horizonte tão cedo, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo a Defesa Civil municipal, até o dia 2 de janeiro, a capital registrou 14 dias consecutivos de precipitações. Nesta quinta-feira (9/1), o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os termômetros devem oscilar entre 17ºC e 29ºC.





Diante do cenário, a Defesa Civil municipal emitiu um alerta de risco geológico forte para as regiões Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Barreiro até domingo (12). A Região de Venda Nova está sob alerta moderado. Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, como acúmulo de água ou água minando da base de barrancos, e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando. Além disso, o órgão orienta que a população tome cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Anete Fernandes, meteorologista do Inmet, explica que o período chuvoso ainda está longe de acabar. Apesar dos grandes volumes registrados, não só em Belo Horizonte, a quantidade está dentro do esperado, uma vez que estamos no auge da estação. Mesmo assim, a especialista destaca que há possibilidade de intervalos sem chuva durante esse período.





"Pode haver veranico nos próximos meses, até mesmo em janeiro, mas não podemos afirmar com muita antecedência", comenta, explicando que o veranico corresponde a dias consecutivos sem chuva durante o período chuvoso.





Chuvas pelo estado





Em Minas Gerais, 836 cidades estão em alerta de "perigo" para chuvas intensas até a manhã desta quinta-feira (9/1). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta sobre a possibilidade de volume de chuva de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h.

Além disso, 122 municípios estão em alerta de "grande perigo" devido ao risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso é emitido quando há previsão de acumulado superior a 60 milímetros por hora.





O tempo instável predomina em todo o estado, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso ocorre devido à intensificação das áreas de instabilidade atmosférica sobre Minas, potencializadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que segue atuando nas regiões Norte, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha.

Nas demais regiões mineiras, a combinação de calor, alta umidade e instabilidade atmosférica provoca pancadas de chuva típicas da estação do verão. A previsão é de que a chuva persista nos próximos dias sobre a maioria das regiões do estado.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Confira a previsão do tempo para os próximos dias em BH:





Quinta-feira (9/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima 17ºC.





Sexta-feira (10/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 27 ºC e mínima de 18ºC.





Sábado (11/1): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 16ºC.





Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais:





Quinta-feira (9/1): Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 13ºC.





Sexta-feira (10/1): Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 12ºC.





Sábado (11/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 11ºC.