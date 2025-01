As fortes chuvas que caíram em Dom Silvério, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (7/1), impactaram metade da população, que totaliza 5 mil habitantes. A informação faz parte do balanço divulgado pela Defesa Civil municipal. Em apenas 20 minutos, choveu cerca de 150 mm na cidade, o que resultou em queda de pontes, animais mortos e danos estruturais em casas.

No total, 104 pessoas ficaram desalojadas, e 15 ficaram desabrigadas - não houve mortes nem feridos. O temporal levou o prefeito a decretar situação de emergência no município.

Ao longo desta quarta-feira (8/1), autoridades trabalharam para contabilizar os estragos causados pelas chuvas. A Defesa Civil estima que 500 pessoas foram diretamente atingidas pelas pancadas de chuva, em 200 imóveis. Duas pontes foram destruídas, e outras duas, danificadas, deixando bairros ilhados enquanto as águas tomaram conta das ruas - levou cerca de três horas para o nível voltar ao normal.

Parte do Bairro Campestre continua ilhada, explica Amon Moreira, coordenador regional de Proteção e Defesa Civil do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi), entidade que ajuda na reconstrução da cidade. "Recebemos muita ajuda dos outros municípios por meio da articulação do consórcio do Vale do Ipiranga. Foram caminhões pipa e maquinários que ajudam na limpeza e no reestabelecimento do município", detalha.

Além da necessidade de reconstrução de infraestruturas, uma das demandas do município são doações humanitárias. Segundo Amon, os principais itens que a população da cidade precisa são roupas de cama, alimentos, água potável e kit de higiene pessoal, além de móveis e utensílios domésticos, pois, conforme explica, teve pessoas que perderam tudo com as chuvas.

As doações estão sendo recolhidas em Dom Silvério no Centro de Educação Infantil Lápis de Cor (Ceilac) e na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, assim como em pontos voluntários em cidades vizinhas. Outra forma de ajudar é doando por pix para a Associação dos Artesãos de Dom Silvério (Asadoms), pela chave CNPJ 08.258.158.0001/78.

Ajuda



Durante a tempestade que atingiu Dom Silvério, o prefeito da cidade foi flagrado enquanto ajudava uma mulher que estava ilhada. Em um vídeo, José Bráulio atravessa a enxurrada, que chegava próximo ao seu quadril, com uma corda na mão, e a arremessa para que a moradora consiga pegá-la e atravessar para um local mais seguro.

Mais tarde, em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito tranquilizou a população e afirmou que o "pior já passou". "Sabemos da situação difícil que o município enfrenta neste momento, mas estamos tomando todas as medidas cabíveis. Queremos tranquilizar a população. O que priorizamos primeiro foi a vida das pessoas. Graças a Deus, não tivemos vítimas", explicou.

