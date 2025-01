Moradores de Dom Silvério, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, foram surpreendidos por uma forte chuva na tarde desta terça-feira (7/1), que causou estragos pela cidade. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que uma tromba d'água atingiu o Bairro São Geraldo, deixando pessoas ilhadas. Entre as ocorrências, o prefeito da cidade, José Braulio (União), foi visto ajudando moradores que estavam presos em uma rua coberta pela água.





O município decretou situação de emergência devido às anormalidades provocadas pelas chuvas no último dia 2 de dezembro. Segundo a Prefeitura de Dom Silvério, a tempestade desta tarde causou o transbordamento do Córrego do Mingau e inundou diversos imóveis nos bairros Campestre e Centro. "O fenômeno gerou transtornos significativos, danos em vias, destruição de pontes, acessos e deixou muitas famílias desabrigadas", informou o executivo.





Durante a tempestade, o prefeito da cidade foi flagrado ajudando uma mulher que estava ilhada. Em um vídeo, José Bráulio atravessa a enxurrada, que chegava próximo ao seu quadril, com uma corda na mão. Ele se aproxima do meio da via e arremessa a corda para que a moradora consiga pegá-la e atravessar para um local mais seguro.





Mais tarde, por volta das 17h30, em vídeo publicado nas redes sociais da administração municipal, Bráulio tranquiliza a população e afirma que o "pior já passou". "Sabemos da situação difícil que o município enfrenta neste momento, mas estamos tomando todas as medidas cabíveis. Queremos tranquilizar a população. O que priorizamos primeiro foi a vida das pessoas. Graças a Deus, não tivemos vítimas."





Atendimento à população





No início da noite, o prefeito, secretários municipais, representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Câmara Municipal se reuniram para definir estratégias e ações emergenciais de atendimento às famílias atingidas pelas enchentes. Conforme o Executivo, nesta quarta-feira (8/1), equipes apoiarão as famílias na limpeza das residências, além de realizar a remoção de entulhos em vias públicas.

Além disso, as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social farão visitas domiciliares para levantar o que foi perdido pela população. "Agora, mais do que nunca, é hora de nos unirmos em uma corrente de solidariedade para ajudar quem mais precisa."





Para ajudar as famílias, a prefeitura pediu que quem puder colaborar doe produtos essenciais como material de limpeza, kits de higiene pessoal, roupas, alimentos perecíveis, móveis, água potável e roupa de cama e cobertores. As doações devem ser entregues no Centro de Educação Infantil Lápis de Cor (CEILAC).





Minas em alerta





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (7/1), um alerta de "perigo" e "perigo potencial" para chuvas intensas até a manhã de quarta-feira (8/1). Em Minas Gerais, 843 cidades estão incluídas no aviso meteorológico, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana. O alerta é válido até às 10h de quarta-feira.





Os municípios em situação de "perigo potencial", incluindo a capital mineira, devem registrar volumes de chuva de 30 a 60 mm/h ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Quase todo o estado está em alerta, já que o aviso abrange 843 dos 853 municípios de Minas.

Dessas cidades, 439 municípios das regiões Metropolitana, Central, Zona da Mata, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Norte e Triângulo Mineiro receberam alerta de "perigo", que implica em volumes de chuva maiores, variando de 60 mm/h a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h. Nos dois casos, as cidades correm risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.