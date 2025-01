Com o aumento, passagem de ônibus metropolitano passará de R$ 7,70 para R$ 8,20 a partir do dia 9 de janeiro

O valor das passagens para a utilização do transporte público metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte aumenta a partir desta quinta-feira (9). Agora, a passagem, que era R$ 7,70, passa a custar R$ 8,20, um aumento de R$ 0,50.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) afirma que o reajuste é estabelecido em contrato, que prevê a revisão anual dos valores do transporte coletivo. De acordo com a pasta, o percentual solicitado pelas empresas foi de 8,70%. No entanto, após análise do pedido, o Estado autorizou aumento de 6,49%.

“O reajuste é necessário para assegurar a operacionalização do sistema, considerando a inflação do período, a atualização dos insumos mais relevantes e a correção dos custos contratuais com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”, pontuou o Executivo estadual, em nota.

Novos ônibus

Conforme a Seinfra, atualmente, o sistema de transporte metropolitano conta com 636 linhas em operação, que atendem os 34 municípios da Grande BH. Em média, 14 mil viagens são feitas por dia e recebem 650 mil usuários diariamente.

Neste ano, o Estado investiu na modernização do transporte público da RMBH, com a aquisição de novos ônibus, viabilizada junto às empresas, por meio do acordo firmado em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Até o momento, segundo a Seinfra, 224 veículos foram distribuídos, dos quais 180 já estão em operação. A previsão é a de que, até o fim de 2025, 850 carros estejam incorporados ao sistema, renovando um terço da frota total e oferecendo mais segurança, agilidade e conforto à população.

O primeiro lote, de 66 novos ônibus, foi entregue no último dia 5. Na primeira remessa, foram 38 novos carros direcionados para as regiões de Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Taquaraçu de Minas e Jaboticatubas; outros 11 veículos para linhas que atendem à região de Contagem; e 17 ônibus para linhas das regiões de Mateus Leme, Azurita, Juatuba e Betim.

A distribuição levou em consideração a idade dos veículos que serão substituídos, quantidade de reclamações e volume de passageiros transportados.

Revolta

O aumento das passagens está gerando revolta entre a população da Grande BH. Com o lema “Esse aumento é um assalto!”, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-REDE/BH) convocou uma reunião aberta ao público da Frente Popular pelo Transporte Coletivo. O encontro será nesta quinta-feira (9/1), às 18h30, na sede do Sindicato, que fica na Avenida Amazonas, no 10º andar do número 491, no Centro.

A reportagem entrou em contato com o Sind-REDE/BH para saber as pautas da reunião, mas ainda não obteve retorno.