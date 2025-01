Um ônibus metropolitano saiu da pista e bateu contra uma árvore na manhã desta segunda-feira (6/1), na Avenida José Cândido da Silveira, na altura do número 517, no bairro Cidade Nova, Região Leste de Belo Horizonte.





A dinâmica da cena da batida indica que o ônibus saiu da pista principal e foi em direção a uma árvore de grande porte na calçada. Alguns galhos caíram com o impacto e ocuparam parte da pista.





O veículo faz a linha 4988, que sai do município de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em direção ao centro de BH.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que está no local, a guarnição foi acionada por volta das 7h41. Cerca de 14 pessoas ficaram feridas levemente.





O Tenente Alves, do CBMMG, que atendeu à ocorrência, afirmou que a árvore está intacta, sem risco de queda, e que a pista já foi desobstruída.





À reportagem, o motorista Vanderson Soares, da viação Cuiabá, relatou que um ônibus da linha suplementar parou na pista, fora do ponto, e um ônibus parou bruscamente. Ele também tentou frear, mas o ônibus não parou, o que fez com que ele levasse o veículo em direção a árvore, para evitar um acidente maior.





Ele ainda afirmou que não estava em alta velocidade, apesar de a via ser uma descida. “Até demorou para uma coisa dessa acontecer, porque aqui precisa de um quebra-molas, uma sinalização para evitar. Motoristas de carro pequeno e motoqueiros entram na frente dos ônibus para entrar em garagem também, e freio de ônibus não corresponde”, comentou Vanderson.





Nenhuma pessoa dos outros ônibus ficou ferida.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente no local e encaminhou ao hospital doze vítimas, todas mulheres com idades entre 19 e 57 anos. Outros dois passageiros estão com ferimentos leves e não foram encaminhados à unidade hospitalar.





Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) informou que, após o conhecimento da ocorrência, "a empresa responsável pela operação da linha enviou uma equipe técnica ao local para avaliação da situação e providências cabíveis, bem como para dar o apoio aos envolvidos".

Ainda segundo o Sindicato, o órção e a empresa "estão apurando as causas e a logística do acidente e se colocaram à disposição das autoridades para ajudar a elucidar os fatos". "O ônibus será recolhido à garagem e passará por rigorosa perícia. Reforçamos que o veículo estava com a documentação e manutenções em dia", informou o Sintram.

Motoristas testemunham trânsito lento no local, uma vez que uma faixa está bloqueada pela presença do veículo. Ainda não há informações da BHTrans sobre o alcance do engarrafamento.