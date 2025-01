Um homem, de 41 anos, foi assassinado com quatro tiros na noite desse domingo (5/1), no bairro Riacho das Pedras, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o irmão da vítima relatou que os dois estavam em casa quando alguém bateu no portão. O irmão levantou do sofá para atender o chamado quando dois homens com capacete entraram no imóvel e atiraram contra a vítima.





A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, saiu do presídio recentemente. O irmão não soube apontar possíveis autores.





Câmeras de segurança mostraram uma moto escura com dois homens na rua do crime.





A perícia foi acionada e constatou três disparos de arma de fogo na cabeça e uma no tórax da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia fez diligências na região, mas a chuva dificultou a ação policial. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.