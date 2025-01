Um tranquilo passeio matinal quase terminou em tragédia para um idoso de 61 anos, que, ao caminhar com seu cachorro por uma rua do Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ibiá, no Alto Paranaíba, Minas Gerais, foi surpreendido por um carro em alta velocidade. O veículo invadiu a calçada e por pouco não atingiu a dupla, que estava de costas. O caso, registrado na quarta-feira (1/1), ganhou repercussão nas redes sociais neste domingo (5/1).

O incidente, que por pouco não teve consequências graves, foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens é possível ver o idoso caminhando pela calçada por volta das 8h, enquanto o carro, vindo pela faixa da direita, inesperadamente invade a pista contrária e segue em direção à calçada.

Em uma manobra rápida, a motorista, que não teve a identidade divulgada, conseguiu desviar, e evitou atingir o idoso. No entanto, o carro colidiu com uma lixeira, que foi arrancada pelo impacto e arremessada contra o pedestre. Rapidamente, ele puxou seu cachorro pela coleira, afastando-se do perigo.

De acordo com informações do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, apesar do susto e da confusão, o idoso foi levado ao hospital com ferimentos leves no braço e recebeu atendimento médico. Felizmente, seu companheiro canino saiu ileso do incidente.

Até o momento, não há informações sobre possíveis ferimentos da motorista envolvida no acidente. As causas do acidente também permanecem desconhecidas, já que nenhum detalhe adicional foi divulgado pelas autoridades.