Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 25, foram presos por serem suspeitos de matar um outro homem, também de 27 anos, enquanto ele dormia, na madrugada deste domingo (5/1), na Rua Jair França Marqueto, no Bairro Cohab 3, em Passos, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi morta a pauladas e facadas e a motivação do crime teria sido vingança, já que o homem teria ameaçado a mulher de morte.

Ainda segundo a PM, a equipe foi acionada por uma testemunha que viu o homem entrar na residência da vítima e agredir o morador, por volta de 0h56. Ao chegar ao local, uma das equipes policiais isolou o local e já constatou o óbito.

Imagens de câmeras de segurança cedidas aos militares registraram o momento em que um homem, que usava um moletom e tênis brancos, calças jeans e boné preto, e uma mulher, com blusa cinza e calças jeans, entraram no imóvel. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla entrou com facilidade e rapidez e o homem segurava um pedaço de madeira. Já a mulher aparentava não segurar nada.

Os registros também mostram que os suspeitos estiveram no local por poucos minutos. A mulher sai da residência sozinha e o homem sai depois de alguns momentos, segurando o pedaço de madeira e um material não identificado que emitia brilho, aparentemente de ferro ou alumínio.

Em conversas com moradores da região, que identificaram os suspeitos, a polícia levantou possíveis endereços de onde eles poderiam estar escondidos. Nas buscas, o casal foi encontrado na residência do homem, no Bairro Planalto.

No local, a polícia encontrou roupas similares às visualizadas pelas câmeras, mas sem sinal de sangue. As vestes foram encaminhadas à delegacia de plantão da Polícia Civil para análise.

Em depoimento, a suspeita assumiu a autoria do crime. Ela afirmou que o homem havia a ameaçado de morte em Maragogi, no estado do Alagoas e, por essa razão, ela e o atual namorado invadiram a casa da vítima. Como ela tinha uma cópia das chaves de entrada do imóvel, a suspeita abriu o cadeado do portão, acendeu as luzes e viu o homem dormindo.

Segundo ela, foi o namorado quem atingiu a vítima com golpes de porrete na região da cabeça e, depois de ver o homem inconsciente, desferiu golpes com faca no rosto e pescoço dele. Depois do ataque, ela pegou o celular da vítima e, segundo ela, o deixou em via pública.

Já o namorado relatou que ele e a mulher estão em um relacionamento há quatro meses e que decidiu atacar a vítima para proteger a companheira. O casal afirmou que jogou as armas do crime em via pública e o moletom do homem no quintal de uma casa.

A madeira usada no crime foi encontrada em uma rua, a faca foi e localizada em um bueiro e o moletom estava nos fundos de uma casa da região. Já o celular da vítima não foi encontrado.

O local do crime foi preservado após a chegada da perícia técnica. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e casal foi submetido a um exame de corpo de delito. As investigações seguem com a Polícia Civil.