O primeiro domingo do ano começa com um corpo estendido no asfalto e, em volta dele, muito sangue. O crime ocorreu na Avenida Raja Gabáglia, Vila Santa Maria, na Região Centro-sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo. A vítima é uma mulher trans.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta por vários tiros. Como a região onde aconteceu o assassinato é comercial e tem várias lojas, a expectativa agora é encontrar alguma câmera de vídeo que possa identificar quem cometeu o crime.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). São muitas as testemunhas, no entanto, a maioria diz ter ouvido os tiros, mas não viram o atirador. No chão, próximo ao corpo, várias capsulas de revólver que poderão possibilitar o autor dos disparos, a partir de impressões digitais.