Um motociclista de idade não divulgada foi morto com um tiro na nuca na manhã desta quinta-feira (2/1), na BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Devido à ocorrência, o trânsito foi parcialmente interditado no sentido BH, na altura do quilômetro 523, bairro Morada Nova.

Informações preliminares são de que a vítima se envolveu em uma briga de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma discussão entre dois motociclistas e um deles atirou contra o garupa, que morreu no local. O condutor foi socorrido pelos bombeiros com um tiro na perna e encaminhado ao hospital municipal de Contagem. O homem que disparou contra as vítimas fugiu do local e ainda não foi identificado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que passava peço local viu os homens caídos e acionou a Polícia Militar (PM), que não ainda não retornou a reportagem do Estado de Minas. Outro indivíduo acionou diretamente os bombeiros, informando que as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo e que um deles foi atingido na região da cabeça, estando inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito do motociclista no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para perícia e recolhimento do corpo.

A PRF não deu informações sobre o trânsito.

Matéria em atualização