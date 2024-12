Com a batida, a carga de cocos de um dos caminhões está espalhada pela pista sentido Betim

A Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue interditada no sentido Betim devido a um acidente envolvendo caminhões e carros de passeio por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (27/12). Um congestionamento de quase 6km se formou na via. A Transcon trabalha na retirada dos veículos.





De acordo com informações iniciais da Transcon, um caminhão, duas carretas, um Chevrolet S10, um Fiat Strada, Toyota Corolla, um Nissan Versa e Renault Kwid se envolveram no acidente.





Com a batida, a carga de cocos de um dos caminhões ficou espalhada pela pista sentido Betim. Há ainda um poste caído na via. Um dos veículos pegou fogo. Ninguém ficou ferido.

Ainda não se sabe o que provocou o acidente.