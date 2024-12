As fortes chuvas registradas no fim da tarde desta quinta-feira (26/12) em Belo Horizonte, que fizeram todas as regionais da cidade superarem a média histórica para o mês de dezembro, causaram estragos e muitos transtornos. Moradores registraram vias bloqueadas por alagamentos e árvores caídas.

Na Avenida Afonso Pena, na esquina com a Rua Pernambuco, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o temporal derrubou uma árvore. Pelo menos duas faixas da pista foram bloqueadas.

No Anel Rodoviário, na altura do Shopping Del Rey, na Região Noroeste da capital, os motoristas se depararam com um alagamento em ambos os sentidos da via. Registros postados nas redes sociais mostram as pistas cobertas pela água; confira





Mais alagamentos ocorreram nas ruas do Bairro Tirol, no Barreiro, região que registrou os maiores volumes de chuva na tarde desta quinta-feira.

Na Vila Marimbondo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o intenso volume de chuva causou mais uma enchente. Moradores registraram uma das vias completamente alagada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia