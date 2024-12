O temporal que atingiu Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta-feira (26/12) fez o volume de chuva acumulado em dezembro ultrapassar a média histórica para o mês em todas as regionais da cidade. Devido à intensidade das chuvas, a Defesa Civil de Belo Horizonte interditou algumas vias por risco de alagamento.

O índice histórico de chuvas para dezembro é de 339,1 mm, e algumas áreas da cidade registraram cerca de 20% desse total apenas entre 17h50 e 19h50. A regional com os maiores volumes de chuva foi a do Barreiro, com 73,2 mm, correspondendo a 21,6% do total esperado para o mês. Em seguida, estão a Noroeste, com 60 mm (17,7%), e a Oeste, com 59,4 mm (17,5%). Confira os números de todas as regionais.





Regional de Belo Horizonte Volume de chuvas entre 17h50 e 19h50 desta quinta Volume de chuvas acumulado em dezembro Barreiro 73,2 mm (21,6%) 412,1 mm (121,5%) Centro Sul 46,2 mm (13,6%) 373,8 mm (110,1%) Leste 35,6 mm (10,5%) 367,6 mm (108,4%) Nordeste 43,6 mm (12,9%) 373,4 mm (110,1%) Noroeste 60 mm (17,7%) 372 mm (109,7%) Norte 43,8 mm (12,9%) 364 mm (107,3%) Oeste 59,4 mm (17,5%) 400,8 mm (118,2%) Pampulha 55 mm (16,2%) 370,6 mm (109,3%) Venda Nova 50,4 mm (14,9%) 360,4 mm (106,3%)

Considerando todo o volume acumulado ao longo do mês de dezembro, a regional com os maiores índices pluviométricos foi a do Barreiro, com 412,1 mm, o que representa 121,5% do total esperado para o mês. Em seguida, vem a Oeste, com 400,8 mm, correspondendo a 118,2%.

Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também choveu bastante. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de precipitação acumulado no município entre 17h50 e 19h50 desta quinta-feira (26/12) foi de 57,6 mm, o que representa 17% do total esperado para dezembro.

