SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado de saúde de Juliana Leite Rangel, baleada pela PRF na última terça-feira (24), evoluiu do quadro gravíssimo para grave nas últimas 24 horas, segundo boletim médico apresentado pelo hospital neste domingo (29).





Quadro clínico de Juliana Rangel ainda é "delicado", afirma o HMAPN (Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes). A jovem de 26 anos apresentou melhora clínica nas últimas 24 horas. Houve também a suspensão das medicações vasoativas no período.





Redução de sedação permite avaliar os estímulos neurológicos. Mesmo com a redução da gravidade, o boletim médico diz ainda não ser possível realizar uma avaliação completa de nível de consciência e apurar as possíveis sequelas.





Juliana Rangel segue internada no CTI do HMAPN. Ela está entubada e é acompanhada pelo serviço de neurocirurgia, em conjunto com equipe multidisciplinar do hospital. Ainda não há previsão de alta.





RELEMBRE O CASO





Jovem foi atingida por disparo durante operação na véspera de Natal. Juliana seguia de carro com a família para Niterói (RJ), pela rodovia Washington Luís (BR-040), e levou um tiro na lateral esquerda do crânio. O projetil foi disparado por um agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Agentes envolvidos na ação foram afastados. Segundo a PRF, os policiais que participaram na operação tiveram o afastamento preventivo determinado pela Corregedoria Geral da corporação, em Brasília.





Diretor do HMAPN disse que tiro não atingiu o cérebro de Juliana. Em entrevista na última sexta-feira (27), Thiago Resende, afirmou que foi necessário realizar de uma cirurgia para a retirada dos fragmentos do crânio da jovem, que teve o dreno removido.