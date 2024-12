Buscas no rio Tocantins após desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, entre os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha resgatou neste domingo (29) o corpo de mais uma vítima da queda da ponte sobre o Rio Tocantins. As equipes também já localizaram outro corpo preso na cabine de um caminhão, mas ainda não o retiraram das águas.





Das 17 pessoas desaparecidas após a queda da ponte, 10 foram localizadas até o momento. Destas vítimas, 9 já tiveram os corpos resgatados, e a décima é a que está presa na cabine do caminhão e ainda não foi retirada. A Marinha coordena as buscas desde o acidente no último dia 22.





As buscas não têm data para terminar. A operação é complexa devido à profundidade do rio, que chega a 48 metros no local do acidente. Segundo a Marinha, há 87 agentes participando dos resgates no local do acidente e outros 20 que participam remotamente, em Belém (PA).





A Marinha monitora possível vazamento de produtos tóxicos. Caminhões que caíram no rio transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico. Até o momento, nenhum dos veículos apresentou vazamento e não há resquício das substâncias no rio Tocantins, segundo uma análise feita pela ANA (Agência Nacional de Águas), mas as equipes seguem em alerta porque os veículos ainda não foram retirados do rio.

A ponte que ligava as cidades Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) cedeu na manhã do dia 22 de dezembro. Três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins, mas uma análise feita na água indicou que não houve o vazamento.