Nos últimos dias Aryana Medeiros se tornou uma sensação na web. Ela é a mulher que expôs a traição do seu marido, o pastor Ruan Sérgio Silva, durante um culto evangélico na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ela já ganhou meio milhão de seguidores nas redes sociais e um perfil de fãs dedicado a ela.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, Ariana diz que hackeou o celular do marido e descobriu que ele tinha um caso com uma mulher chamada Laís. "Hoje de manhã, hackeei o celular do meu esposo e descobri que ele está ficando com a levita Laís, esposa do Patrick. Aqui estão os prints, quem quiser ver. E ela ainda teve a cara de pau de passar o Natal na minha casa", declarou Ariana diante da congregação, exibindo supostas provas da traição.

Ruan tenta interromper a esposa, mas acaba sendo estapeado por ela. Em seguida, começou uma confusão entre Aryana e Laís, que estava com uma criança no colo. Fora da igreja, a mulher teria queimado as roupas do marido em um cesto. Ela também alterou o perfil do pastor, dizendo que ele era “falso profeta” e “pastor safado”.





Embora ainda não haja muitas informações sobre Aryana, ela fez diversos stories nas redes sociais e até divulgou seu e-mail para possíveis parcerias e compartilhou alguns detalhes de sua vida pessoal. Segundo Aryana, ela estava sendo traída há dois anos e se separou do marido. O relacionamento tinha mais de 7 anos.





A mulher prometeu que vai ensinar as irmãs da igreja a hackear o celular dos maridos. Ela é mãe de cinco filhos, sendo três crianças com Ruan. Nenhuma delas teve a identidade revelada.





"Tem gente falando que eu fiz isso por engajamento, por maldade, mas maldade foi o que eles fizeram comigo. Mas eu jamais faria qualquer coisa para prejudicar ninguém; eu queria desmascarar eles. O que ele fez foi uma covardia muito grande, principalmente porque ele trouxe ela pra nossa casa no Natal, que é uma data tão importante pra gente, e sendo amigo do marido dela", disse em seu perfil.