Aryana Medeiros expôs publicamente a traição do marido

Aryana Medeiros, moradora de Campos dos Goytacazes, ganhou repercussão nacional após expor publicamente a traição do marido, o pastor Ruan Ségio, durante um culto religioso. O desabafo de Aryana foi gravado e viralizou nas redes sociais, somando mais de 4 milhões de visualizações.

Aryana já acumulou 462 mil seguidores no Instagram e, de acordo com o Portal Leo Dias, está cobrando R$ 10 mil por entrevistas sobre o caso.

Além do discurso no culto, Aryana desabafou nos stories do Instagram sobre o impacto emocional da traição e a repercussão inesperada.

“Tem gente falando que eu fiz isso por engajamento, maldade… maldade foi o que fizeram comigo. Eu não fiz pra prejudicar ninguém. Eu queria sim desmascarar ele e ela, mas as pessoas – até dentro do nosso ciclo – estão agindo como se eu fosse a errada da situação. ‘Você está agindo como se fizesse pra ficar famosa, por engajamento’, mas não foi isso não”, disse.

“Eu postei na hora da raiva, pra desmascarar. Vocês acham que eu tô me sentindo bem? Que eu olho pros meus filhos, perguntando ‘pai’, ‘cadê papai’, que eu tô bem? Eu não desejo mal nenhum a ele, quem me conhece sabe que meu coração é bom. Eu desejo que ele mude, que ele encontre uma pessoa boa. E vida que segue”, desabafou.

“O que ele fez foi uma covardia muito grande, principalmente por trazer ela pra dentro da nossa casa, no Natal, numa data tão especial pra gente, sendo amigo do marido dela”, finalizou o relato.

Nas redes sociais, Aryana começou a publicar vídeos de humor sobre a situação. Confira: