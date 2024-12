O homem que ameaçou jogar explosivos contra as sedes do Comando da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Polícia Federal (PF) em Brasília, na manhã deste sábado (28/12), é o advogado Fabrizio Domingos Costa Ferreira, morador do Plano Piloto.

O Correio apurou que, neste mesmo dia, a esposa de Ferreira denunciou por agressão e solicitou medidas protetivas contra ele. À polícia, a mulher afirmou que convive com o advogado há cerca de sete anos, mas que o relacionamento estava em processo de término.

A reportagem teve acesso ao depoimento da denunciante. Ela disse que o advogado era uma pessoa tranquila, que não consome bebidas alcóolicas e nem utiliza substâncias ilícitas. Entretanto, segundo ela, há cerca de um mês, o homem passou a apresentar crises psicóticas, com comportamentos agressivos, em que parecia estar "possuído".

Ainda no depoimento, a mulher contou que o então companheiro passou a ficar extremamente violento em 22/12, e que a ameaçava assim com aos familiares dela. Nessa mesmo data, advogado teria, de acordo com ela, tentado esganá-la. Ela informou, ainda, que Ferreira é diagnosticado com transtorno bipolar, tendo sido internado em alas psiquiátricas anteriormente.

Por determinação da justiça, ele deverá, agora, manter-se afastado da residência da mulher, e ficar afastado dela a, pelo menos, 300 metros. Também foi proibido pelas autoridades de contatá-la por qualquer meio.



O Correio pediu uma entrevista à mulher, que preferiu não concedê-la.

Entenda o caso

Segundo informações da PMDF, por volta das 6h40 deste sábado (28/12), Ferreira teria dito que estava com explosivos e ameaçado detoná-los da sede da instituição de segurança, assim como da PF, fugindo em seguida.

Policiais do Patamo, Batalhão de Choque da PM, perseguiram o veículo em que ele estava e o interceptaram na Via N1, próximo ao hotel Torre Palace, no setor Hoteleiro Norte, mas não encontraram explosivos com ele. Essa abordagem faz parte do protocolo da operação Petardo.

A PCDF informou que Ferreira estava em surto psicótico no momento em que fez a ameaça. Ao Correio, o delegado Fábio Costa, plantonista da 5ª Delegacia de Polícia (DP), afirmou que, inicialmente, não foi constatado crime, uma vez que nenhum explosivo foi encontrado no veículo. Entretanto, a delegacia especializada foi acionada e fará investigações.

O delegado titular da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Fabrício Augusto, informou que: "Os fatos serão apurados. Não houve atuação do conduzido (Costa) a priori, porque não ficou evidenciado nenhuma situação flagrancial”, esclareceu.