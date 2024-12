Coluna de fumaça vista de longe; incêndio destruiu fábrica de lençóis, mesmo com trabalho dos bombeiros

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de lençóis, localizada na rua Belisario Pena, na Penha, nesta sexta-feira (27) pela manhã. O incêndio foi provocado por um curto-circuito no ar condicionado.







No local, havia pelo menos seis funcionários, que tentaram usar um extintor e não tiveram sucesso. As chamas tomaram conta rapidamente do galpão.





No local, eram produzidos enredos, lençóis, fronhas e travesseiros. O local fornecia material para todo o Rio e outras cidades do Brasil.

Os proprietários, bastante abalados, não quiseram prestar declarações.





Ninguém ficou ferido. Os bombeiros seguem no local e a rua Belisário Pena continua interditada.