Confira cinco dicas para escolher o travesseiro perfeito para dormir bem

Escolher um travesseiro correto evita problemas de coluna, além de ajudar na boa qualidade do sono e da saúde de um forma geral (foto: Click Grátis/Reprodução da internet)





Já conseguiu descobrir qual é o travesseiro ideal para conseguir dormir bem? Está aí uma coisa difícil. Ou o travesseiro é baixo demais, ou muito alto, afunda muito, ou é rígido além da conta. E nessa procura interminável, o mercado vai lançando novidades e nós vamos testando. Afinal, o produto é um grande aliado para um sono de qualidade, já que deixa a coluna na posição ideal, evitando possíveis dores.





Confira algumas dicas para escolher a opção perfeita para você: A escolha errada do travesseiro pode resultar no famoso dormir de mau jeito, prejudicando a qualidade sono e, consequentemente, a saúde de um modo geral. De acordo com Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa, alguns fatores como o tipo de material que o item é confeccionado e a altura fazem toda a diferença para manter a postura necessária para o bem-estar e a qualidade de vida.Confira algumas dicas para escolher a opção perfeita para você:





1. Espuma de látex: a principal característica deste tipo de travesseiro é a espuma perfurada, que favorece a circulação de ar e mantém a sua temperatura sempre agradável. “Ele é firme e suporta bem o peso da cabeça, além de retornar à forma original rapidamente após a pessoa se levantar. A borracha que está presente no item também é ideal para quem costuma dormir de lado”, explica.





2. Espuma viscoelástica: com espuma moldável e termossensível que se adapta ao contorno e à temperatura da cabeça, a opção ajuda na circulação sanguínea e é uma das mais famosas no mercado. “É muito indicada para quem precisa de relaxamento total e para os que sofrem com problemas na coluna. É capaz de se adaptar às curvas e à postura do corpo e proporciona a densidade adequada para uma boa noite de sono”, revela Camila.





3. Flocos de espuma: feito com espuma comum recortada em pequenos flocos, esse é um modelo mais macio e suave. “Ele apresenta um espaço entre os pedaços de espuma, que deixa o produto mais maleável para quem se movimenta pouco durante a noite. Em contrapartida, deve ser evitado por pessoas que têm alergias, pois com o tempo o material se desfaz e pode afetar a saúde”, indica.





4. Microfibra: composto por um material leve e flexível, essa opção gera conforto para quem não quer materiais mais densos e pesados. “A microfibra, também conhecida como poliéster, é uma ótima opção para quem viaja e gosta ou precisa levar o item junto, pois mistura leveza e conforto em um só produto”, esclarece.





5. Espuma com molas: embora não seja muito conhecido entre os tipos de travesseiros, é o mais recomendado para quem sofre de alergias por ter defesas antiácaros, fungos e bactérias. Ideal para quem mora em regiões mais úmidas. Ele não se deforma com o uso porque a superfície é mais firme por causa das molas.





Todas essas opções nos desenham um universo maravilhoso, porém é um pouco utópico, porque não encontramos todos esses modelos com facilidade; ao contrário, atualmente, os mais comuns são o da “Nasa” (espuma viscoelástica) e o de flocos de espuma.



O primeiro, quando deitamos, em um primeiro momento fica agradável, porém à medida que a cabeça pesa sobre ele ele afunda e se torna um travesseiro baixo. Para quem gosta é perfeito, mas quem prefere um suporte mais alto fica frustrado.



O de látex eu acho ótimo, porque é possível escolher entre três alturas – baixo, médio e alto. Por outro lado, ele não se deforma e pode ser lavado. Porém, está cada vez mais difícil de ser encontrado.





Como podemos ver, a busca continua sendo uma tarefa difícil de ser concluída, mas como somos brasileiros, não desistimos nunca. Uma hora dá certo. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)