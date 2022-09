Capacitação para se tornar barista tem duração de oito semanas e mulheres passam por treinamento intensivo na área técnica do café (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Com o café ficando cada mais em voga no país, e com o aumento das cafeterias especializadas servindo cafés especiais, nasceu uma nova profissão: os baristas. Esse mercado tem sido instrumento para ajudar muita gente. Vejam que história linda.









Entre a faculdade e o mestrado, ela começou a trabalhar no Valley Economic Development Center (maior corporação de desenvolvimento de negócios sem fins lucrativos do mundo), onde ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade social a analisar projetos de negócios para ter subsídios do microcrédito e iniciarem pequenos empreendimentos. Conversando com mulheres que passaram por diversos traumas e abusos, mudou como pessoa e percebeu a importância do braço financeiro na construção da autonomia da mulher.





Durante o mestrado em psicologia clínica, Fernanda focou em atender mulheres que sofreram traumas profundos e encontrou uma realidade dolorosa: mulheres americanas que viviam na extrema pobreza e muitas abusadas e traficadas. Viu o quanto o apoio emocional era importante para seguirem com suas vidas.





A jovem começou a pensar formas de como mudar a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade onde alinhasse ajuda psicológica, autonomia financeira e mercado de trabalho. De volta ao Brasil, visitou pequenas comunidades do sertão baiano, onde encontrou mulheres com os mesmos problemas, porém sem qualquer tipo de estrutura para ajudá-las.





Em 2019, decidiu unir seu histórico familiar com o desejo de ajudar e convenceu o pai a voltar a investir na lavoura de café e inscreveu-se em cursos de cafés especiais. Em 2020, nasceu a ONG Selo Amor Espresso.





A ONG ajuda mulheres em situação vulnerável, por meio de uma jornada que envolve acompanhamento psicológico e treinamento profissional de barista. “Até então, minha conexão com café era a lembrança da minha bisavó nas plantações no interior, mas é um mundo apaixonante. Sei do potencial dessa profissão em ascensão que prescinde de formação acadêmica e gera perspectivas de crescimento na carreira, por isso a ideia de transformá-lo em oportunidades para as mulheres que já sofreram muito. Ele possibilita que elas voltem a sonhar e trace novas metas de vida”, conta Fernanda.





O projeto começou na Zona norte paulistana e hoje as alunas são direcionadas a empresas parceiras, como Pati Piva, Um Coffee Co., Café Chérie, Soul Café e Isabela Akkari. “Já ouvimos histórias de alunas formadas (formamos seis turmas) pela ONG estarem em seus empregos há mais de um ano, além disso, elas voltaram a ter dignidade. Temos histórias de mulheres que moravam em abrigos e por conta do trabalho conseguirem alugar suas casas. Também tivemos relatos de mães que conseguiram a guarda de seus filhos por conta de estarem empregadas.”





A capacitação para se tornar barista tem duração de oito semanas, o grupo passa por treinamento intensivo na área técnica do café. Práticas de controle emocional, comunicação não violenta, autoconhecimento, automotivação, assim como montagem de currículo, administração básica de finanças e dinâmicas para entrevistas de emprego. Ao final do processo, todas as alunas são encaminhadas para entrevistas de emprego e, uma vez contratadas, recebem mentoria individual por três meses.

