Em seu espaço na Rua Ivaí, na Serra, Mary Arantes recebe o público com a área externa dedicada a atrações gastronômicas (foto: Juliano Arantes/Divulgação)

O mundo está mudando. Mesmo que de uma maneira mais lenta, mas está. Em algumas áreas, já chegamos a um patamar mais alto. A reutilização e o reaproveitamento das coisas, por exemplo. É uma dessas áreas que vêm ganhando cada vez mais espaço. A prova disso é o crescente aumento de brechós de qualidade, tanto em espaços físicos quanto no virtual.









Há quem prefira o termo em inglês “2nd hand” (segunda mão) para o conhecido brechó, entendendo que houve uma evolução no conceito de reaproveitamento da roupa usada. Na minha singela opinião, não passam de pessoas mais resistentes, que, para aceitar a ideia, precisam dar um nome mais charmoso ou internacional.





Seguindo essa ressignificação, a querida e competente empresária Mary Arantes mais uma vez promove, desta sexta-feira (16/9) a domingo (18/9), o Sobretudo Reuse, um encontro de 12 dos melhores brechós de Belo Horizonte. Dona de uma sensibilidade única e um conhecimento profundo de estilo, Mary vem se destacando como curadora em tudo o que envolve arte e moda e certamente nos preparou uma seleção primorosa que merece ser visitada.





Por sinal, Mary sempre nos encantou com suas criações no segmento de bijuteria e, apesar de ter “fechado” a fábrica há mais de cinco anos, até hoje as pessoas procuram por ela e por seus produtos. A procura é tanta que acabou se rendendo e fazendo, em pequena escala, alguns trabalhos, que coloca à venda nessas ações que faz, de tempos em tempos, no seu espaço da Serra. Umas edições são de brechó, como este agora; outras são a Quermesse da Mary, e por aí vai, sempre criativa, bolando e inventando modas para movimentar o mercado.





O vintage, retrô, estará a cargo do Idée e da Dorotéa Brechó. Já o Brechó Bumerangue tem como destaque roupas atemporais. A modelo Bianca Poppi interfere nas peças de linho através de bordados de frases poéticas e provocativas, dando identidade bem própria ao que vende o Brechó da Poppi. Destaque também para o acervo do figurinista Alex Dário, que coloca à venda peças usadas por atrizes de TV, teatro e cinema.





A fotógrafa e influenciadora Leca Novo ocupa uma sala especial com desapegos seus e de suas amigas. Há ainda o estilo contemporâneo do Acervo Nosso e, para o público infantil, o Pocotó Kids oferece, além de roupas, acessórios como carrinhos de bebê e brinquedos.





Presentes também dois brechós beneficentes. O di.vi.no Brechó, que, além de peças garimpadas entre as doações que recebe, terá ponta de estoque das marcas Patogê, Coven, Alphorria e Precoce. A outra beneficente é a Ubuntu Nation-UN, marca que a Fraternidade Sem Fronteiras mantém para arrecadar fundos para seus projetos no Brasil e na África. À frente da UN está a jornalista Patrícia Espírito Santo, que confeccionou camisetas e saias com tecidos doados por Ronaldo Fraga e selecionou peças doadas por colaboradores.





E para completar, uma seleção da Nasser Antiguidades e, obviamente, bijuterias Mary Design. No quintal da casa, o tradicional espaço gourmet com o Alho Negro do Sítio, pastas da Amassa, AM Chocolates, a cervejaria Bend Beer, Casa Degusta, Dona Farofa, Terra Vegan, doces de Valéria Januzzi, queijos da Viveg queijaria e o Yes Nós Temos Café.





Diante de tudo o que disse acima, era impossível deixar de divulgar essa ação da querida e competente Mary Arantes para os leitores. O Sobretudo Reuse será na Rua Ivaí 25, Serra – sexta e sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 17h. Entrada gratuita.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)