Desfiles presenciais estão de volta

O mês de setembro chegou e, com ele, a turma da moda se movimenta para os desfiles do prêt-a-porter internacional, principalmente em Paris. A novidade é que os desfiles presenciais estão quase atingindo o nível anterior à fase pré-pandemia da Covid. Nesta semana, a Chambre Syndicale de la Mode Féminine publicou o calendário provisório da Semana da Moda de Paris. No vaivém das passarelas estarão as coleções primavera verão 2023 de 105 marcas. O período vai de 26 de setembro a 4 de outubro. Serão 64 desfiles tradicionais e 41 apresentações alternativas.

Comissão Julgadora: Pedro Lázaro, Maria Ignez Coutinho, Heloisa Aline, Laura Rabe e Renato Loureiro (foto: isabela teixeira da costa/EM/D.A PRESS)

RESULTADO

Prêmio Estado de Minas





Na última terça-feira a Comissão Julgadora do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores, criado este ano, se reuniu para finalizar a votação dos ambientes da Casa Cor. Os arquitetos Gustavo Penna e Pedro Lázaro, as decoradoras Maria Ignez Coutinho e Laura Rabe, o estilista Renato Loureiro, e as jornalistas Heloisa Aline e Isabela Teixeira da Costa compõem o corpo de jurados. A votação foi feita de forma sigilosa em duas visitas à mostra. O terceiro encontro, na sede do jornal, foi para apurar os votos e chegar ao consenso dos vencedores em cada uma das sete categorias.





***





Os troféus foram criados pelo premiado designer Gustavo Greco e serão entregues aos vencedores durante um jantar, na terça-feira, 6, às 20h, no restaurante O Chef e a

Cabra, na Casa Cor.





***





Natureza Surreal das Coisas, situado no segundo andar do palácio, assinado por Alva Design, Maria Tadeu Paisagismo e Marcelo Alvarenga foi o mais votado e recebeu o prêmio de Melhor Ambiente da mostra. A Melhor Arquitetura foi para Antônio Grillo com o seu Ninho de Guacho. O Melhor Design de Interiores ficou com Flávia Roscoe e sua Varanda do Encontro. Já na categoria Melhor Paisagismo o ganhador foi Wanderlan Kok Nature com seu Jardim dos Sertões feito todo com cactos. O Melhor Banheiro foi para Cioli Stancioli e a loja do Sebrae Origem Minas, de Cynthia Silva recebeu o prêmio de Melhor Espaço Funcional. Evandro Melato e seu Estúdio 126 ganhou como Revelação com seu ambiente Palafita do Curral. A Menção Honrosa foi para o Pavilhão Praia da Aberta Arquitetura.





GASTONOMIA

curso especial





Sofia Marinho recebe hoje a chef catarinense Natália Scavoni em sua Cozinha de Sofia, na Serra, para um curso que dará voltado para chefs e cozinheiros. Natália vem de uma família de cozinheiros e seu avô fundou uma das mais tradicionais escolas de gastronomia, no Rio Grande do Sul. No workshop de amanhã a chef ensinará várias técnicas modernas para géis, espumas, fermentação, Panc's, desidratação, impregnação etc. Informações

no (31) 99880-8009.





JOIAS

boas notícias





Durante a FIPP (Feira Internacional de Pedras Preciosas de Teofilo Otoni), o setor de gemas do estado recebeu uma ótima notícia. De acordo com a receita federal de Teófilo Otoni, o serviço de vistoria e exportações, com realização do lacre, voltaram a ativa, como foi retomado também, há um tempo, em Governador Valadares. Um facilitador para alavancar os negócios em Minas Gerais.





JANTAR

musical





Lilian Furman está animadíssima com seu próximo Jantar Musical, dia 15, às 20h30, na Cantina Provincia de Salerno. A música ficará a cargo do casal Lúcia e Nadilson que só cantam músicas italianas e o menu é assinado pelo chef Bruno Peluso, com direito a Paella Veneziana entre outros tantos pratos, incluindo

opção vegetariana.





***





Por falar em Lilian, ela está pelejando com duas hérnias de disco, consequência de um exercício inadequado orientado por seu professor, que mesmo ela dizendo que não deveria fazer o tal exercício o profissional insistiu que ela fizesse, garantindo não dar problema. Resumo da ópera, o professor está por aí, arriscando a saúde dos outros e ela sofrendo com a dor, correndo médicos. Mas garantiu que nada vai atrapalhar sua presença no jantar.

INAUGURAÇÃO

jantar VIP





Uma das novidades da inauguração da Loja Reserva, no bairro de Lourdes, no dia 26 de agosto, foi a presença de Anderson Birman, que raramente participa de ocasiões sociais em Belo Horizonte. O empresário mineiro está na gênese do que se tornou o poderoso grupo Arezzo & Co, hoje comandado pelo filho, Alexandre Birman, e estava acompanhado pela mulher, Ana Volpe. O casal passou também pelo jantar que Roney Meisley, fundador da Reserva, marca masculina carioca que desde 2020, está no guarda-chuva das grifes integrantes da Arezzo & Co, ofereceu no Baretto, no hotel Fasano. Afinado com a filosofia de Alexandre, Roney contou aos convidados, nessa noite, como que o encontro entre ambos aconteceu, resultando em negócio, e falou sobre ações para o futuro. Alexandre também estava acompanhado da mulher, Gabriela Verdeja.





AZEITE

made in Minas





Os produtores de azeite do sul de Minas, assim como os gaúchos, estão de olho no desempenho dos produtores da área do Mediterrâneo – que enfrentam uma seca terrível. É que a falta de chuva nos níveis atuais, prejudica a qualidade do produto saído dali, diminui a produção de azeitonas e torna o azeite mais caro – tornando o nosso similar nacional mais competitivo. Embora a produção daqui não seja suficiente para suprir essa defasagem, é uma oportunidade de ouro para ganhar mercado.





BOIS BRÉSIL

expô em Paris





O galerista mineiro radicado em Paris, Ricardo Fernandes, abriu na tarde de ontem exposição do artista José Diniz em seu espaço da rue Des Rosiers. O trabalho tem o nome de ‘Bois Brésil’ e mostra fotos, pinturas, vídeos e muito mais em torno do pau-Brasil, a árvore que deu nome ano nosso país. Sua pesquisa remonta aos reflexos artísticos (era essencial na coloração carmim das vestes eclesiásticas e vários tipos de pinturas), políticos (sua importância para a colônia e as cortes portuguesas) e econômicos (a principal fonte de rendimentos no pós-descobrimento). A curadoria é da Márcia Mello. O artista foi premiado no Fest-Foto 2020. A mostra tem o apoio da Embaixada do Brasil na França e vai até final de outubro.

ASSÉDIO

nova inquisição





A aprovação de novas leis na Espanha para coibir o assédio sexual, acabou transformando o assunto em piada – com pitada de humor de mau gosto, diga-se. É que as exigências para caracterizar o consentimento de um casal em ir para cama são tão grandes, que só falta pedir um acordo firmado em cartório para consumar o desejo do casal, sem riscos de processos jurídicos posteriores. Para os gaiatos, são indícios da nova Inquisição Espanhola – com a queima das vítimas na fogueira das redes sociais e, mais grave, da Justiça.





FUTEBOL

figurinhas carimbadas





A aproximação da Copa do Mundo acabou por trazer de volta um hábito antigo – o dos álbuns de figurinhas de jogadores de futebol. Apesar da era virtual, o impresso com fotos dos craques chegou com a mesma força de antes. A surpresa é que até a meninada da Geração Z (criada vidrada no smartphone) está curtindo a coisa. Com isso, a corrida pelas figurinhas carimbadas é grande – com a categoria ‘legendas do futebol’ ( as mais raras) chegando a R$1 mil. Além das fotos, trazem também muita informação do assunto. Porém o susto está por conta do alto valor cobrado por cada envelope com três figurinhas. O que antes cutava menos de R$ 1, agora é R$ 4.





SHOPPING

'lifestyle'





Já está quase pronto o Espaço 356, na saída para o Rio de Janeiro, empreendimento inovador, que vai revolucionar a experiência de compras e lazer. Idealizado e executado pelo Grupo EPO, com uma área de aproximadamente 24 mil m², o shopping será o primeiro que seguirá o conceito 'lifestyle' em Minas Gerais, e teve um aporte de aproximadamente R$ 120 milhões. O espaço reunirá cultura, arte, gastronomia e moda.

FENÔMENO

roubo na Espanha





Há pouco tempo falamos aqui das férias do Ronaldo Nazário, o Fenômeno, na Espanha. Pois, agora, um dos seus imóveis ali foi apanhado pela onda de furtos que sofrem jogadores de futebol famosos naquele país. A vítima foi seu inquilino. O assunto tem preocupado a polícia local, pois são roubos com violência e, em alguns casos, chegam a dar prejuízos de R$ 3 milhões. O registro de ocorrências aumentou muito no mês de agosto, período de férias para os europeus.





UNIVERSIDADES

cotas vitaminadas





Com o número de estudantes brasileiros saídos das escolas públicas brilhando na cena internacional (com obtenção de bolsas de prestígio), o argumento das cotas sociais para garantir entrada nas universidades públicas de segmentos menos favorecidos está caindo por terra. A questão é mesmo o empenho de cada um e não (totalmente) do sistema. Mas a coisa não para por aí: como estudar fica caro, o aluno que entra nas universidades nessa condição não dá conta de se formar, pois, mesmo gratuito, são muitos os gastos financeiros. Daí, uma nova bolsa está sendo proposta para ajudá-los.





UNHAS PINTADAS

perigo esmaltado





Depois de alertas sobre elementos químicos perigosos em produtos de maquilagem, agora as preocupações recaíram nos esmaltes de unha. Um estudo feito por universidade norte-americana (Duke), apontou 50 produtos com riscos tóxicos que integram a inocente e colorida pintura. As consequências, às vezes, passam despercebidas – como dermatites, unhas quebradiças, coceiras, bolhas e vermelhidão em outras partes do corpo e outras coisinhas mais. O diagnóstico preciso é difícil porque pode ser confundido com alergia. Fique de olho.





ANIVERSÁRIO

do Automóvel Clube





O Jantar Dançante para comemorar os 97 anos do Automóvel Clube de Minas Gerais foi marcado pela animação. Mais de 300 pessoas compareceram e a pista ficou cheia até alta madrugada. Todo o menu foi preparado pela cozinha do clube e não faltaram elogios, desdes os canapés e finger foods servidos durante o coquetel até a sobremesa e docinhos. O presidente do clube, Sérgio Murilo Braga recebeu os convidados ao lado de sua mulher Fátima, com total apoio do diretor social Franklin Bethonico, responsável por organizar toda a festa.

GRUPO CORPO

em Inhotim





Grupo Corpo e Mateus Aleluia se apresentam no Inhotim no próximo domingo, 11, com o espetáculo Gira. As atrações estão conectadas ao atual programa curatorial da instituição, norteado pelo Museu de Arte Negra idealizado por Abdias Nascimento. As apresentações acontecem ao ar livre, em frente à Invenção da cor, obra icônica de Hélio Oiticica, com vista para o Lago Central do Inhotim.

POR AÍ...





O Mercado Novo realmente virou o point da turma descolada da cidade. A mais nova marca a se instalar ali é a ‘Born to Black’, que, até agora, trabalhava só pela internet – onde cresceu bastante. O seu proprietário é o Dêniel Fonseca – que faz questão de criar as peças sempre com edição limitada.





O Forum Liberdade e Democracia realiza sua 13ª edição no próximo dia 16 de setembro, reunindo 35 palestrantes em cinco palcos distintos no Minascentro. Sob o lema ‘Conexões que tranformam’, os debates, além de temas de interesse do empresariado, investidores e afins também é uma oportunidade de networking. Vale a pena conferir.





Não bastasse seu sucesso como cantora e empresária, a irrequieta Anitta também está arrasando no figurino de it-girl internacional. Na entrega do VMA, nos EUA, além de receber um dos prêmios também foi elogiada pelo vestido da grife Schiaparelli – realmente elegante. Ela não brinca em serviço.





As mulheres vão conquistando, também, os balcões nos bares da moda. Por aqui, dois deles as tem como estrelas dos drinks. No Madame Geneva, a Jezebel \ Cibele Guimarães é a maga do mix de bebidas. Já no Ofélia, quem comanda o assunto é a Jocassia Coelho. Vale a pena conferir suas novidades criativas.





Um dos espaços badalados da Casa Cor é o Uluru Café, cujo destaque está no seu cardápio flex (opções para todos os momentos do dia) como pelo décor bacana assinado por Cris Zumpelo. É um prolongamento do conceito aplicado nos seus quatro endereços da cidade. A casa é comandada pela chef Luiza Pimentel e pelo administrador André Carvalho.





Grupo Patrimar venceu duas categorias do Prêmio Master Imobiliário 2022 com os empreendimentos La Reserve (MG), projeto em parceria com a Somattos, premiado na categoria Empreendimento; e Oceana Golf (RJ), contemplado na categoria Profissional – Marketing.