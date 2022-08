Indígenas do Brasil conquistam espaço nas passarelas mundiais

Dandara Queiroz (foto: Divulgação)

Na semana passada, foi comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado para homenagear e reconhecer as tradições e promover a conscientização sobre a inclusão dos povos originários.

Noah Alef (foto: Divulgação)

A modelo Emilly Nunes, da comunidade aruans, faz parte da Way Model. Chegou a trabalhar como caixa em um supermercado no Pará e como vendedora de empresa de telefonia até despontar nas passarelas. Já estrelou capas da Vogue Brasil e Vogue Portugal, publicidade de grifes como Lenny Niemeyer, foi destaque na SPFW. Desde criança, calçava o salto alto da mãe e desfilava pelos cômodos da casa (@emillynunes).

Outra aposta brasileira é Noah Alef, da mesma agência. Pataxó, estreou recentemente na moda internacional e usa a profissão para conquistar representatividade para a população indígena.

Natural de Jequié, no interior da Bahia, Noah fechou contratos no Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha. Desfilou para as grifes ÁLG, Isaac Silva, Handred, Misci, João Pimenta e Ponto Firme, estrelou campanhas de moda, além de editoriais para a GQ de Portugal (@noahalef).

Sumé Yina, da Joy Model, traz representatividade indígena e trans para as passarelas. A carioca participou de editoriais na Harper's Bazaar e Vogue Portugal, além de campanha da renomada Hero Beauty. Graduanda em cinema e audiovisual, é diretora e artista visual, com trabalhos expostos em galerias brasileiras e internacionais (@sumeyina).

Luanna Pinheiro (foto: Divulgação)

Luanna Pinheiro, da Mix Models, estampou editoriais em algumas das mais prestigiadas publicações do segmento, como i-D Magazine e Marie Claire USA, além de campanhas para Natura, Jack Daniel's, Mara Hoffman e Accessorize. Revelada pela atriz Luana Piovani, tem despontado na moda internacional com trabalhos em Nova York e Londres (@pinheiroluanna).

Karen Brasil, da Way Model, é de Manaus e tem tido bons trabalhos no país (@karenBrasil).

Dandara Queiroz, da Way Model, foi a recordista de desfiles na última edição da SPFW. Descendente dos tupis, foi criada em Três Lagoas (MS). Atuou na Alemanha e trabalhou para as marcas Animale, Havaianas, Aeropostale, Água de Coco, Cia Marítima e Lenny Niemeyer, além de editoriais para Vogue, Elle e L'Officiel. Formada em arquitetura e urbanismo, ela se dedica a pinturas indígenas, poemas e composições (@dandarajqueiroz)