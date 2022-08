Em alguns momentos, nos sentimos travados, sem poder de ação diante da vida. Ficamos sem perspectiva de mudança ou melhora, frustrados, irritados, esgotados. Muitas vezes, somatizamos esses sentimentos que prejudicam a saúde e se transformam em alergias, dores na coluna e todo o tipo de indicativos de sobrecarga. Em alguns momentos, nos sentimos travados, sem poder de ação diante da vida. Ficamos sem perspectiva de mudança ou melhora, frustrados, irritados, esgotados. Muitas vezes, somatizamos esses sentimentos que prejudicam a saúde e se transformam em alergias, dores na coluna e todo o tipo de indicativos de sobrecarga.









Geralmente, não percebemos que fazemos escolhas a cada segundo. De escolha em escolha, nossa vida vai se direcionando por um determinado caminho. Se está você sem energia, pode ser que esta direção não te faça feliz.





A profissional Fabiola Fera (@autocuraagora) listou seis dicas para você descobrir se você está seguindo o caminho do seu coração:





Realização – Saber de fato o que está acontecendo pode ser difícil, estamos tão desconectados de nós mesmos que não conseguimos reconhecer o que sentimos, nomear sensações ou saber de onde vêm. É preciso olhar para trás e analisar o que ocorreu, além de perceber quais foram as escolhas durante a sequência de eventos. A lei da causa e efeito é implacável, algumas vezes estamos respondendo a situações difíceis ou traumáticas do passado que podem nem acontecer no agora, e isso turva a percepção do presente.





Diligência – Compreendendo nossos passos, entendemos as autossabotagens e o que deixamos de fazer para a concluir nossos objetivos. Elencar os problemas que partem de nós, sem culpa, nos traz autorresponsabilidade, abrindo caminho para organizarmos uma estratégia que estanque o desconforto e nos tire da paralisia.





Vontade – Desconfortos vêm de engolirmos muitos sapos ou da vontade de tudo ser do nosso jeito, no nosso tempo. Em nenhum desses casos estamos fazendo o que temos vontade. No primeiro, queremos fazer a vontade do outro; no segundo, buscamos cumprir algum modelo padrão idealizado. Para onde aponta a nossa vontade? Geralmente, não acessamos o que nos importa acima do interesse de ter sucesso – casa, carro, casamento dos sonhos, etc. Isso faz com que, em alguns momentos, não tenhamos acesso ao que anima nosso espírito. Fazer essa busca interna pode pacificar a inquietude.





Coragem – Um dos maiores temores é enfrentar o medo de querer ou desejar. Temos medo de ousar querer algo muito fora de nossos condicionamentos e nos paralisamos. A gradual naturalização dos desejos sem tabus ou preconceitos faz com que a vontade seja ativada e nos dá energia para lidarmos com as procrastinações, reduzindo-as.





Nutrição – O que temos para a execução de nossas estratégias? O abastecimento de energia influenciará a nossa performance. Cuidado e zelo com os projetos de vida e conosco mesmo é uma chave para sairmos da paralisia. Saber o que falta é imprescindível: falta sono, estudo, mudar a alimentação, terapia, perdoar? O que você está procrastinando?





Poder – Ao olharmos o panorama com clareza, podemos descobrir o que é possível fazer. Pode ser que só seja possível descansar ou você se curar de algum sintoma. Saber como agir neste momento pode trazer autonomia. Faça uma lista de suas qualidades e dos recursos disponíveis. E parta para a ação sabendo qual será o próximo passo.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)