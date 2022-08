Quer perder peso? Conheça os três pilares do emagrecimento

(foto: Lelis)





Fui gorda a vida inteira. Passei anos entre as fases de fazer regime e de deixar pra lá. Já fiz de um tudo e, claro, vivi em efeito sanfona. Mesmo a gente sabendo da receitinha básica de gastar mais calorias do que ingere, as coisas não são assim tão fáceis, porque se fossem, não teria ninguém gordo neste mundo. Conheço gente que luta contra o peso e não tem resultados favoráveis por causa do metabolismo, muito lento em algumas pessoas.









De acordo com especialistas, entre as causas que levam uma pessoa a engordar de repente é preciso considerar em primeiro lugar as alterações hormonais. O paciente pode ter desenvolvido hipotireoidismo, sofrer de alguma doença com excesso de cortisol. O sedentarismo faz perder músculo e há também o metabolismo desacelerado. Ou ainda quando a pessoa está passando por um período de extrema ansiedade e começa a comer descontroladamente, muitas vezes sem perceber.





Para começar a avaliação do paciente para a perda de peso, é preciso observar três pilares básicos: equilíbrio hormonal, dieta equilibrada e mudança da mente. Antes de iniciar qualquer tratamento é preciso avaliar as causas do ganho de peso, incluindo doenças relacionadas à obesidade e como elas devem ser tratadas.





Outra causa muito importante é o uso de medicações que fazem com que a pessoa ganhe peso, como, por exemplo, escitalopram, lítio, quetiapina, paroxetina e mirtazapina, entre outras. São medicações geralmente utilizadas por neurologistas ou psiquiatras. É preciso ter muito cuidado, porque elas são de fato necessárias, mas abrem o apetite. Nesse caso, a sugestão é que se converse com o psiquiatra ou neurologista para encontrar outra alternativa, caso a pessoa esteja ganhando muito peso.





Depois de analisar a parte hormonal, se o uso ou não de medicações vai trazer ganho de peso, deve-se avaliar a alimentação. Recomenda-se dieta equilibrada, com quantidades de nutrientes e proteínas adequadas para perder peso.





É preciso lembrar que obesidade não significa que a pessoa esteja bem nutrida, a maioria dos obesos são desnutridos. Eles não têm vitaminas e proteínas na medida adequada em seu organismo.





Para vencer o peso de vez, é preciso saber onde se está errando para mudar hábitos. E adotar a prática de exercícios físicos. O principal é a mudança da mente: o paciente precisa lidar de outra forma com a alimentação, voltar a ter controle sobre a escolha do que come.





Gabriela Iervolino ressalta a diversidade de dietas. Muitas vezes, elas não surtem o efeito desejado e levam a pessoa a não acreditar no emagrecimento. Quando procuram um profissional, é apenas por desencargo de consciência.





“Durante a consulta, converso com os pacientes sobre isso, porque não é só o peso, mas a mudança de atitude que conta muito. A escolha de alimentos mais saudáveis, com programação ideal de alimentação, hábitos saudáveis. Para você obter tudo isso a mudança da mente é extremamente importante”, observa.





A endocrinologista afirma que é importante ter apoio, lembrando que para vencer o peso de vez é preciso saber onde estão os erros para, assim, mudar hábitos. Uma das recomendações é passar a praticar exercícios físicos ao menos três vezes por semana.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)