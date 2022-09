Mineira mostra talento em concurso de moda sustentável em Hong Kong

HeritageBlue, coleção criada por Lívia Castro (foto: Divulgação)





Apesar de não ser de conhecimento geral, existe um grande concurso internacional de design de moda sustentável, o Redress Design Award. Organizado pela Redress, o programa trabalha para educar designers de moda emergentes em todo o mundo sobre teorias e técnicas de design sustentável, com o propósito de impulsionar o crescimento em direção a um sistema de moda circular.









Cada etapa da competição leva os participantes a uma jornada educacional que dura vários meses repletos de teoria e prática. A organização trabalha para educar estilistas sobre os impactos ambientais negativos da moda, enquanto os inspira a usar as principais técnicas de design sustentável de desperdício zero, reciclagem e reconstrução para eliminar os rejeitos da moda.





HeritageBlue, coleção criada por Lívia Castro, foi feita a partir de calças jeans de brechó (foto: Divulgação)

Por meio de palestras e workshops, a Redress Academy on-line, em parceria com mais de 150 universidades, fornece aos jovens designers conteúdo para ajudá-los a entender a nova economia circular e capitalizar seu potencial global para o indústria fashion.





Em seguida, desafia-se participante a mostrar sua criatividade e provar que tem a engenhosidade e a convicção de transformar resíduos têxteis em coleções que sejam impactantes, escaláveis e comercialmente viáveis.





A jovem estilista mineira Lívia Castro, de Betim, é formada em design de moda pela Universidade Fumec e trabalha com designer de moda sustentável. Ela foi uma das nove finalistas do Redress Design Award 2022, realizado em Hong Kong. Foi a primeira vez que o Brasil teve um representante na final do concurso.





“Não fui contemplada com os prêmios, mas só de ser finalista foi uma grande vitória. Com inscrições de 47 países, foram selecionados 30 semifinalistas. Entre eles o júri escolheu oito finalistas e um foi definido por votação popular. Fui selecionada pelo júri, experiência incrível. Os jurados são pessoas da moda, ligados à Vogue Hong Kong, à Tal Apparel e a outras empresas”, conta Lívia.





Para a mineira, moda sustentável significa construir um mundo de possibilidades, transformar lixo em produtos para criar formas de retratar o consumo e a nós mesmos. “A moda é a nossa segunda pele, a forma como nos mostramos ao mundo, e quero poder transformar isso”, diz.





Para Lívia Castro, 'a moda é como a nossa segunda pele, a forma como nos mostramos ao mundo' (foto: Divulgação) A coleção criada pela designer Lívia Castro se chama HeritageBlue e foi feita a partir de calças jeans de brechó, transformadas em roupas arrojadas, repletas de texturas em tons do conhecido blue denim.





Destacam-se volumes balonê e o padrão xadrez tramado manualmente. A estilista acredita que suas peças devem ser usadas, remendadas e passadas por gerações. As criações dos finalistas sairão na Vogue Hong Kong, no editorial intitulado “Repackage”, na edição de outubro.





A Redress, ONG voltada para a redução do lixo na indústria da moda, promove o Redress Design Award. Candidatos devem criar coleções com técnicas de upcycling, modelagem zero desperdício e desconstrução com foco na moda circular.