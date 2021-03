ELE VOLTOU!

Depois de um período sumido e de recente polêmica, finalmente o personagem Zé Gotinha está de volta. De máscara, o personagem símbolo do Programa Nacional de Vacinação no país deu o ar da graça em evento organizado pelo Ministério da Saúde. Suas aparições sob o governo Bolsonaro foram raras. A última, inclusive, não foi nada agradável e veio carregada de polêmica política. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a ausência do mascote em discurso recente. Dois dias depois, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho de Bolsonaro, publicou nas redes sociais uma imagem do mascote segurando um fuzil em forma de seringa. O post foi criticado por Darlan Rosa, criador do personagem há 35 anos, que agora respira aliviado.





HOJE PODE

O Outback está com novas ações na praça. A campanha institucional batizada de Hoje Pode convida as pessoas a se permitirem e mergulhar de cabeça na vibe positiva e cheia de humor que a marca entrega em seus restaurantes e no delivery. Vídeos elevam situações comuns do dia a dia a um nível mais leve, mantendo o perfil da marca de propor aos clientes experiências de boa energia e diversão. A nova campanha do Outback Steakhouse convida as pessoas a se permitirem e mergulhar de cabeça no bom humor. Com seis filmes gravados exclusivamente pelo celular, a marca quer fazer transbordar em seus clientes o sentimento de liberdade, alegria e descontração – características fortes e já reconhecidas do restaurante. Uma música foi produzida com exclusividade para a campanha. A ação trará 10 influenciadores digitais mostrando seus momentos descontraídos, dançando ao som do novo hit do Outback e convidando as pessoas a se desligar do piloto automático e espalhar mais sabor, originalidade e autenticidade por aí. Veja os vídeos com a tag #HojePodeOutback. Ou em https://www.youtube.com/watch?v=

XBeig5j8oy0&feature=youtu.be.





MAIS RECURSOS

Aumentou o índice de pequenos negócios mineiros que conseguiram empréstimos bancários até o início deste ano em relação ao final de 2020. De acordo com a 10ª edição da pesquisa "Impactos do coronavírus nos pequenos negócios", do Sebrae, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), dos 42% entrevistados que buscaram ajuda financeira, quase a metade conseguiu o recurso. O estudo, realizado com 497 mineiros, entre 25 de fevereiro e 1º de março, faz ainda uma análise dos efeitos causados pela pandemia que atingiram em cheio os pequenos negócios do estado.

(foto: Divulgação)





LUPO CENTENÁRIA

Em comemoração aos 100 anos de sua fundação, a Lupo lançou duas versões do filme especial contando sua história, feito pela agência W/McCann, como primeira ação de uma campanha que inclui mudanças no conceito, posicionamento e outras novidades. O primeiro filme, em versão reduzida, tem 1min (https://youtu.be/dRbw1jAmebg), enquanto o completo (https://youtu.be/_qGjj0VJ4y4) tem 4min. O vídeo mostra a jornada de seu fundador, Henrique Lupo, desde o começo da produção de meias dentro da própria sala de casa até a marca alcançar a liderança de mercado no segmento. Os detalhes da campanha, sob o mote "Dê seu melhor", serão anunciados ao longo do ano.





BRINDES AQUECIDOS

Segundo estudo feito pela Associação de Marketing Promocional (Ampro), em 2018, o mercado de brindes movimentou no Brasil cerca de R$ 43,9 bilhões. Estima-se que, agora, com a pandemia, houve aumento tanto do consumo desses produtos quanto do número de pessoas e empresas interessadas em investir no setor, além dos consumidores que também estão cada vez mais optando por esses itens, que têm valor sentimental. Pelo menos é isso que os empresários têm sentido na prática.





BOTI SUSTENTÁVEL

Alinhado ao seu compromisso com a sustentabilidade e atento às soluções práticas para o dia a dia de seus consumidores, o Boticário lança refis da família de cremes Lily Acetinados. Se comparado com o item regular, que é vendido em pote de vidro, o formato reduz em 97% o consumo de material de embalagem, além de ter um ótimo custo/benefício. Com a utilização do refil, em um ano é possível ter a economia de 625 toneladas de material de embalagem, sendo 551 toneladas de vidro e 74 toneladas de plástico que deixam de ser dispensadas no meio ambiente! Após ficar bem hidratado, os consumidores podem descartar as embalagens nos pontos de coleta do Boti Recicla, maior programa de logística reversa do país em pontos de coleta. As embalagens descartadas são destinadas para reciclagem por meio de cooperativas homologadas. Saiba mais em boticario.com.br.





EMPREENDEDORAS

O mercado empreendedor está mais feminino. Em 2020, o Brasil registrou aumento de 40% no número de empresas abertas por mulheres. O movimento deve-se, principalmente, ao desemprego em massa, que impulsiona muitos brasileiros a empreender para garantir o sustento da família. Segundo o Ministério da Economia, em 2020, foram abertas 3.359.750 empresas –aumento de 6% em relação ao ano anterior. De acordo com dados da pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor, atualmente, aproximadamente 30 milhões de mulheres empreendem no país, o que representa cerca de 48,7% de todo o mercado empreendedor, o que coloca o Brasil no sétimo lugar no ranking dos países com maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. Na maioria, elas assumem a missão de empreender sozinhas: 81% não têm sócios e apenas 19% têm um ou mais sócios.





NANOMATERIAS

A startup mineira Nanonib - Nanotecnologia e Inovação em Nióbio recebeu do governo de Minas Gerais o certificado de Condições Técnico-Operacionais (CTO) e o alvará sanitário, emitido pela Vigilância Sanitária. Com isso, a Nanonib é a primeira fábrica de nanomateriais de nióbio do mundo a ter a licença para operar, utilizando o material para fins não metálicos. A startup iniciou imediatamente a produção de itens para saúde, beleza e agronegócios, com garantia de qualidade e respeito a todo o sistema regulatório. Em Belo Horizonte, a Nanonib conta com uma nanofábrica no Parque Tencológica de Belo Horizonte (BHTEC), que consegue desenvolver produtos de alto valor à base de nióbio não metálico, não agride o ser humano nem o meio ambiente.